Videó: úgy néz ki, hatalmas technológiai ugrás történt a drónháborúban

Az ukrán haderő az elmúlt hetekben rengeteg videót tett közzé arról, hogy drónokkal vadásznak orosz drónokat; állítólag a drónerők, mint önálló fegyvernemen belül létrejött egy kifejezetten drónvadászattal foglalkozó alegység is.

Úgy néz ki, az oroszok már reagáltak is az új fenyegetésre:

videó jött arról, hogy egy orosz drón egy ukrán drónvadász támadását próbálja elhárítani.

A képsorokon látható: az orosz drón tisztában van azzal, hogy támadás alá került, ezért elkerülő manőverekbe kezd. Az nem világos, hogy az érzékelőrendszerek, illetve az elkerülés folyamata mennyire automatizált, de mindenképpen

lényeges újdonságot jelent, hogy az UAV, vagy annak kezelői tisztában vannak az új típusú fenyegetéssel és reagálnak is erre.

A videó végén az ukrán drónvadász leszed egy orosz drónt, de a gép profilja alapján gyanús, hogy ez egy másik UAV, mint az, amelyik aktív elkerülő-manőverekbe kezd.

VERY interesting: Ukrainian FPV drone intercepts and takes down a Russian reconnaissance drone, despite the latters attempts to evade using its onboard detection system.Drone vs. drone air warfare is evolving. pic.twitter.com/cELtpyxCpW