Célegyenesben Harris és Trump: van pár dolog, aminek örülhetnek a republikánusok

Véghajrájához ért az amerikai elnökválasztási kampány, a republikánus Donald Trump és a demokrata Kamala Harris immár a legutolsókat csapják, hogy meggyőzzék a maradék bizonytalanokat, és urnához tereljék szimpatizánsaikat a jövő hét kedden véget érő voksolás előtt. Miközben a volt elnök New Yorkban tartott vasárnapi nagygyűlése nem aratott osztatlan sikert, az amerikai alelnök tegnap este Washington D.C-ben kívánta kidomborítani a közte és Trump közötti különbségeket. Ám Harris kompromisszumkereső üzenetét aláásta a főnöke, Joe Biden ugyanis egyetlen ellentmondásos kijelentéssel feje tetejére állította a demokraták befutóját. Mindez ellenben mit sem változtat rengeteg amerikai szavazatán: 52,5 millióan már most ikszet tettek valamelyik elnökjelölt neve mellé, az előzetes adatok pedig látszólag a republikánusoknak kedveznek. Megnéztük, mit és mit nem lehet kiolvasni az előzetes szavazási adatokból, egyúttal arra is kerestük a választ, hogy idén mi várható az eredmények beérkezése kapcsán.

Ritkán történik, hogy Donald Trump kampánya elhatárolódjon a saját rendezvényük egyik felszólalójától, a republikánus elnökjelölt szóvivője mégis így tett, miután Tony Hinchcliffe humorista a New York-i Madison Square Gardenben több vitatott poénnal is előállt. Többek közt Puerto Ricót "úszó szemétszigetnek" nevezte, arról értekezett, hogy a latinók "imádnak gyereket csinálni", de zsidókról és feketékről szóló "vicceket" is elejtett.

This joke bombed for a reason. It's not funny and it's not true. Puerto Ricans are amazing people and amazing Americans! Ive been to the island many times. Its a beautiful place. Everyone should visit! I will always do whatever I can to help any Puerto Rican in Florida or on https://t.co/b00eYWkx85 — Rick (Scott) October 27, 2024

A rendezvényen elhangzottakat a demokraták mellett számos republikánus politikus és kommentátor kritizálta,

többek közt Rick Scott floridai szenátor. Megyn Kelly műsorvezető és Trump korábbi előválasztási riválisa, Nikki Haley szintén megkérdőjelezte a retorika hatékonyságát, főleg a nők elidegenítése miatt, és nem elfeledve, hogy csak a kulcsfontosságú billegő államban, Pennsylvaniában mintegy 470 ezer Puerto Ricó-i származású szavazó él. A New York City legendás arénájában tartott esemény nem szenvedett hiányt a megszokottnál indulatosabb vagy nyomdafestéket nem tűrő megjegyzésekből:

a volt elnök gyerekkori barátja, David Rem "ördögnek" és "antikrisztusnak" nevezte Kamala Harris alelnököt,

a pankrátorból lett Trump-szövetséges, Hulk Hogan arra célzott, hogy a demokrata elnökjelölt szexuális szívességek árán építette karrierjét, miközben Grant Cardone üzletember azt hangoztatta, Harris "a stricijeivel együtt tönkreteszi az országunkat."

Egyesek ezenkívül "kib----- illegális bevándorlókat" emlegettek,

míg Sid Rosenberg rádiós személyiség azzal felelt John Kelly, Trump korábbi fehér házi kabinetfőnökének kijelentésére, miszerint a volt elnök "megfelel a fasiszta általános definíciójának", hogy miközben ő épp most járt Izraelben, a demokraták "zsidógyűlölők." Hillary Clinton múlt héten Trump nagygyűlését egy 1939-es, ugyanitt rendezett náci gyűléshez hasonlította.

A New York Times nemrég készült elemzése egyébként kimutatta, hogy idén Trump maga is 69 százalékkal gyakrabban káromkodik nyilvánosan, mint az első, 2016-os kampánya alatt.

Vice President Harris: The patriots at Normandy, Selma, Seneca Falls, and Stonewall They did not sacrifice only to see us cede our freedoms and submit to the will of another petty tyrant. The United States is the greatest idea humanity ever devised. In 7 days, let us turn the pic.twitter.com/oCrGbk4EAg — Kamala (HQ) October 30, 2024

A közte és ellenfele közti kontraszt kiemelése érdekében

Kamala Harris tegnap ugyanott tartott nagygyűlést Washington D.C-ben, ahol Trump felszólalt 2021. január 6-án,

a Capitolium ostromát megelőzően. Az alelnök azt ígérte az amerikaiaknak,

mindig meg fogom hallgatni önöket, még akkor is, ha nem rám szavaznak, mindig az igazat fogom mondani, még akkor is, ha nehéz azt hallani. Minden nap azon fogok dolgozni, hogy konszenzust teremtsek és kompromisszumot kössek, hogy véghezvigyek dolgokat.

Harris hozzátette, míg Trump egy ellenséglistával érkezne a Fehér Házba, ő a tennivalóival fog belépni oda.

A demokrata alelnök nemzeti egységről és javaslatairól szóló beszédét azonban beárnyékolta, hogy Joe Biden elnök tegnap este ellentmondásba keveredett.

Az egyetlen szemét, amit én látok ott lebegni, az a támogatói. Az ő –, a latinók démonizálása felfoghatatlan és nem Amerikához méltó

- jelentette ki látszólag az elnök a Voto Latino online eseményén. A Fehér Ház viszont rögvest közölte, és hivatalos átiratában is úgy tüntette fel, hogy Biden nem ezt állította. Az angol "supporters" helyett az elnöki hivatal "supporter's"-ként leiratozta a 81 éves Biden mondatát, melyet következésképp szerintük így kellene értelmezni:

"Az egyetlen szemét, amit látok lebegni odakint, az a támogatója – és az ő – latinók elleni démonizálása, felfoghatatlan és nem Amerikához méltó."

Earlier today I referred to the hateful rhetoric about Puerto Rico spewed by Trump's supporter at his Madison Square Garden rally as garbagewhich is the only word I can think of to describe it. His demonization of Latinos is unconscionable. That's all I meant to say. The {:url} — Joe (Biden) October 30, 2024

Biden ezt utólag közösségi oldalán is tisztázta. A republikánusok mindenesetre – megörülve annak, hogy a hétvégi Trump-gyűlés helyett a másik oldal vitás megjegyzései kerültek napirendre – felháborodtak Biden mondandóján. J. D. Vance alelnökjelölt gusztustalannak nevezte azt, mondván, "Kamala Harris és főnöke, Joe Biden a fél országot támadja. Erre nincs mentség."

A párt Biden megjegyzését ráadásul azonnal Hillary Clinton akkori demokrata elnökjelölt 2016-os kijelentéséhez hasonlította,

miszerint Trump támogatóinak felét "a szánalomra méltók kosarába kellene tenni" a "rasszista, szexista, homofób, idegengyűlölő, iszlamofób" nézeteik miatt.

Bizakodik mindkét oldal, de valaki koppanni fog

Mivel Donald Trump körülbelül két százalékpontos felívelésén kívül az elmúlt hónapokban alig mozogtak a pollok, kérdéses, hogy a Puerto Rico kapcsán kirobbant adok-kapok árthat-e durván bármelyik oldalnak – ami biztos, hogy bizonyos csoportokban biztosan nem segített nekik. Bárhogy is alakul, a republikánusok kaptak az alkalmon, hogy miután napokig a saját gyűlésükön elhangzottaktól volt hangos a sajtó, Joe Biden így vagy úgy értelmezhető kijelentését fordítsák Kamala Harris ellen. De a Trump-kampány egyébként is rendkívül reményteli.

Még soha nem voltak ilyen jónak tűnő adataink

- nyilatkozta egy Trump belső köréből származó forrás az Axiosnak. A lap szerint a republikánus kampánygépezet és annak fogaskerei rendkívül magabiztosak, annak dacára, hogy a közvélemény-kutatások gyakorlatilag egy érmedobáson múló választásra engednek következtetni.

Bár Trump valóban nem áll távol egy földcsuszamlásszerű győzelemtől, ez Harrisre is igaz.

Nate Silver modelljében körülbelül 40% az esélye annak, hogy egyik vagy másik jelölt nyerje meg mind a hét ingaállamot. Fennáll tehát a veszélye, hogy a MAGA-hívek többet látnak bele az exelnök billegő államokban mért 1-2 százalékpontos előnyébe, mint ami, a magas elvárások pedig csalódás esetén megágyazhatnak annak, hogy 2020 után idén is választási csalást kiáltson Trump. (Ebben a narratívában segíthet a könnyen manipulálható fogadási piac is, amely átlagosan 64% esélyt lát Trump győzelmére.)

A három legnépszerűbb közvélemény-kutatásokat aggregáló oldal közül Trump a RealClearPolling (RCP) átlagában áll legjobban, országosan 0,4 százalékpontra rúg a fölénye. Harris a FiveThirtyEight szerint tartja leginkább magát, ahol 1,4 ponttal áll Trump előtt. Szinte az összes csatatérállamban 2 százalékponton belül található a két jelölt, a republikánus Georgiában a legerősebb (+2,4), míg a demokrata elnökjelölt Michiganben (+0,5) az RCP alapján.

A demokrata stratégák csendes bizakodása szintén egyre nagyobb, hisz úgy érzik, kifizetődhet az abortuszjogra és a megélhetési költségek csökkentésére fókuszáló üzenetük, párosítva Trump fasisztaként való lefestésével, illetve az utcai mozgósítási műveletükkel a billegő államokban. A Hill arról számolt be, utóbbihoz kifejezetten nagy reményeket fűznek Harrisék, ezzel szemben az AP és a Guardian arról írt, hogy a republikánusok egy hónapja kevés jelét látták a többek közt Elon Musk kampányszervezetéhez kiszervezett mozgósítási műveletüknek, az America PAC aktivistái által Nevadában és Arizonában feljegyzett kopogtatások negyede pedig felkelti a csalás gyanúját.

This race is going to be extremely close, and we need to keep up the fight every day between now and Election Day on November 5.When we fight, we win. Join us: https://t.co/MKvOQGgN2t — Kamala (Harris) October 29, 2024

Megígérem, hogy meg fogjuk nyerni ezt a versenyt

- jelentette ki Jen O'Malley Dillon, Kamala Harris kampányfőnöke egy tegnap közzétett videóban. De a demokratáknál sem felhőtlen minden, az Axios és a Times már Biden tegnapi bakija előtt arról cikkezett,

Harris és Biden stábja között konfliktust okoz,

hogy az elnök szívesen kampányolna alelnöke mellett, ám annak tanácsadói jobbnak látják, ha az "új utat" ígérő Harris nagyobb távolságot tart a felettébb népszerűtlen és olykor félrebeszélő elnöktől. Harriséknek nemcsak Biden mostani megszólalása után kellett bosszankodniuk:

"Le kell csuknunk" - mondta Biden egy hete Trumpról, majd a bíróságok befolyásolásának látszatát elkerülendő gyorsan hozzátette, "politikai értelemben kell elzárni. Zárjuk ki."

- mondta Biden egy hete Trumpról, majd a bíróságok befolyásolásának látszatát elkerülendő gyorsan hozzátette, "politikai értelemben kell elzárni. Zárjuk ki." Biden korábban a floridai hurrikán kapcsán is ellentmondott az alelnöknek, de az időpontegyeztetéssel is meggyűlt a bajuk: az elnök első sajtótermi megjelenése ütközött például Harris egyik michigani rendezvényével, ami ezáltal kisebb médiafigyelmet kapott.

A visszavonuló elnök és a Fehér Házért harcba szálló alelnök közti dinamika egyébként ritkán olajozott, legutóbb 2000-ben volt példa hasonló helyzetre, amikor Bill Clinton és Al Gore stábja között szintén akadtak nézeteltérések (bár Clinton akkor jóval népszerűbb volt Bidennél, Gore mégis kartávolságra kampányolt tőle).

Biden egyébként hétfőn már le is adta szavazatát Delaware-ben.

Amikor arról kérdezték, hogy saját visszalépése fényében keserédes-e számára ez a pillanat, a 81 éves elnök úgy felelt,

nem, ez csak simán édes.

Az elnök mellett azonban 45 millió amerikai szintén túlvan a voksoláson, vagy levélben vagy személyesen.

Mivel a republikánusok a korábbiakhoz képest erősebb előzetes szavazási teljesítményükre is alapozzák a reményeiket, nézzük, pontosan mire következtethetünk belőlük.

Ilyen a rendszer

Az Egyesült Államokban a választások lebonyolítása és szabályozása nagyrészt tagállami hatáskör, az elmúlt két évtizedben pedig jelentősen nőtt azon államok száma, ahol széles körben lehetővé vált a korai voksolás:

2000-ben az 50-ből 24 államban volt ez lehetséges, míg idén 47-ben.

Másképp számolva, az ezredfordulón tízből még csak négy szavazókorú állampolgár ikszelhetett korán, ami 2024-re 97%-ra emelkedett. (A kivételt jelentő három állam egyébként New Hampshire, Mississippi és Alabama, itt nincs személyes korai voksolás, levélszavazni pedig csak indokolt esetben lehet).

Jelenleg nyolc államban zajlik úgynevezett "all-mail voting", ami azt jelenti, hogy a voksolást megelőzően minden választónak kiküldenek egy borítékot a szavazólapjával, amit vagy visszaküldhet levélben, vagy személyesen leadhat az előre kijelölt pontokon. Ez főleg a nyugati parton elterjedt gyakorlat, a billegő államok közül Nevadában van érvényben.

A többi államban kérvényezni lehet a levélszavazást: van, ahol bárkinek elérhető, máshol viszont csak megalapozott indokkal nyílik rá lehetőség. Az előzetes személyes voksolás folyamata szintén tagállamonként változik, néhány helyen már másfél hónappal a szavazás előtt megkezdődik, máshol pedig csak az előtte lévő héten.

A 2020-as választás idején Donald Trump "veszélyesnek" és "korruptnak" nevezte a levélszavazást, és úgy vélekedett, "tömeges választási csaláshoz" és "manipulált" eredményekhez vezetnek. Bár valóban vannak mellette és ellene szóló érvek,

a korai szavazás a szakértők és tisztviselők szerint teljesen biztonságos.

Miután egyesek négy éve felrótták Trumpnak, hogy nem segített az esélyein azzal, hogy eltántorította híveit az előzetes voksolástól, idén közösségi médiás videókban és beszédeiben is erre buzdított, a párt pedig külön programot indított ennek népszerűsítésére. Bár ő maga még mindig nem tűnik túlságosan elragadtatva ettől, Pennsylvaniában úgy fogalmazott egy hónapja,

El kell mennünk szavazni. És máris kezdhetjük. Tudják ezt, ugye? Most van ez a hülye dolog, hogy 45 nappal korábban lehet szavazni. [...] Ami legutóbb történt, az szégyenletes volt, többek között itt is. De nem fogjuk hagyni, hogy újra megtörténjen. Tudják, akkorát kell nyerni, hogy ne lehessen megbundázni, igaz?

Egy júniusi videóban pedig még azt mondta, amint hatalomra jutna, eltörölné a korai szavazást, de addig "minden megfelelő eszközt" be kell vetniük a demokraták legyőzésére.

Előretörtek a republikánusok

A több mint 160 millió regisztrált amerikai közül eddig közel 53 millió adta le levélben vagy személyesen a szavazatát, túlnyomó részük pedig 50 évnél idősebb, fehér és nő a CNN szerint. Kevesebb mint egy hét maradt a választásig, így az idei korai szavazás minden bizonnyal el fog maradni a koronavírus-járvány közepén, 2020 novemberében felállított rekordtól, amikor 100 millióan ikszeltek a választás napját megelőzően. Ez azt jelentette, hogy négy éve csupán az amerikaiak 28%-a szavazott aznap, közel felük levélben, negyedük pedig személyesen ikszelt hamarabb. Az alábbi ábrán látható, hogy 2016-ban még 60% voksolt a választás napján, bár már azelőtt is évről évre növekedett a levél- és előzetes szavazás bevettsége.

Az eddigi számokra pillantva úgy látszik, Trumpék megváltozott stratégiája elérte a célját, ugyanis

2020-hoz képest idén jóval több republikánus adta le a voksát a választás napja előtt:

a republikánusok idén a korai szavazatok 35%-át teszik ki abban a 27 államban, ahol a Catalist rendelkezik adatokkal, szemben a 2020-ban mért 28%-kal. Mindeközben a demokraták részesedése 45%-ról 39%-ra csökkent. Az NBC ettől függetlenül úgy becsüli,

az eddigi voksolók 42%-a demokrata,

40%-a republikánus,

18% pedig egyéb vagy semmilyen pártregisztrációval bír.

Ami a csatatérállamok szerinti bontást illeti,

2020-hoz képest a demokrataként regisztrált voksolók aránya mindegyikben visszaesett

(ezt nem mindenhol jegyzik fel hivatalosan, mint Michiganben, Wisconsinban és Georgiában, de az NBC ezek esetén is közölt becsléseket).

Az eddigi korai szavazók pártregisztrációja a billegő államokban október 29-ig Republikánusok Demokraták Egyéb Arizona 42% 35% 23% Észak-Karolina 34% 33% 33% Georgia 48% 45% 7% Michigan 42% 47% 11% Pennsylvania 32% 58% 10% Nevada 40% 35% 25% Wisconsin 23% 35% 42% Forrás: NBC News, Target Smart

A CNN kiemeli, 2020-hoz viszonyítva Arizonában például 4 százalékpontot esett a korai szavazó demokraták aránya, míg Észak-Karolinában és Nevadában 5 pontot. Pennsylvaniában még markánsabban, 10 százalékponttal esett be a demokraták hányada, bár így is egyértelműen ők vezetnek.

mindent összevetve, a középnyugati államok kivételével mindegyikben több republikánus voksolt előzetesen, mint demokrata.

(Harrisék pennsylvaniai előnye feltehetően azzal is magyarázható, hogy ott nincs széles körű korai személyes szavazás, amit a republikánusok jobban kedvelnek, míg a demokraták épphogy a Pennsylvaniában elérhető postai utat preferálják.)

2020-ban a járványügyi lezárásokat inkább támogató demokraták 59%-a szavazott levélben, míg az azokkal szemben kritikus republikánusoknak csupán harmada (bár ez azzal is összefüggésben volt, hogy mely államok döntöttek a választás postai úton történő lebonyolítása mellett). A covid előtt kiegyenlítettebb volt a republikánusok és demokraták részvétele közötti különbség (2016-ban mindössze 5 százalékpont), ami visszaköszönhet idén: Észak-Karolinában például a levélben voksolók 27%-a republikánus és 36%-a demokrata.

Pánikolhatnak a demokraták?

A milliódolláros kérdés, hogy

a republikánusok javítása inkább Trump korai szavazással kapcsolatos nézeteinek megváltozásával,

vagy a republikánus tábor óriási lelkesedésével magyarázható.

Utóbbi kapcsán a YouGov azt találta, a demokraták 74%-a és a republikánusok 71%-a nyilatkozott úgy, hogy nagyon fontos neki, ki nyeri a 2024-es választásokat, míg a Reuters/Ipsos szerint a regisztrált demokraták 89, és a regisztrált republikánusok 93%-a biztos abban, hogy szavazni fog. Ez alapján valószínűtlen, de ha mégis motivációs problémák lennének demokrata oldalon, akkor valóban lehet félnivalója Kamala Harrisnek.

Az X-en (Twitteren) bőven akadnak olyan elfogult-elfogulatlan fiókok, amelyek a korai szavazás fejleményeit elemzik,

de VESZÉLYES LENNE OLYAN MESSZEMENŐ KÖVETKEZTETÉSEKET LEVONNI BELŐLÜK, MINT EGYESEK TESZIK.

Egyrészt a hátralévő napokban még változhatnak a tendenciák, másrészt a pártregisztráció nem kötelez senkit, hogy az annak megfelelő jelöltekre szavazzon. Ráadásul a korai szavazók ötödét (egyes államokban több mint harmadát) kitevő függetlenek ikszeit sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Azt pedig csak november 5. után fogjuk megtudni, hogy a pártok mekkora sikerrel mozgósítottak a választás napján, és hogyan változtak a szavazási szokások a korábbi évekhez viszonyítva.

Mindazok, akik eddig szavaztak – nem mindenki, de a nagy részük – szuperszavazók

- mondta a Voxnak Michael McDonald, a Floridai Egyetem professzora. Szerinte eddig főleg a választásra rendkívül hajlandó állampolgárok járultak az urnákhoz, akik így is, úgy is a hozzájuk közel álló párt mellé tették volna az ikszet, azaz nem új vagy bizonytalan voksolók. A kampányoknak az jelenti a könnyebbséget, hogy az ő urnákhoz terelésével nem kell innentől foglalkozniuk, és fókuszálhatnak a kevésbé motivált szavazókra.

"Rengeteg republikánus szavaz személyesen, de tudjuk, hogy sok-sok levélszavazat lesz", amiben a demokraták viszik a prímet, de ezek később érkeznek be, és jelennek meg a statisztikákban, tette hozzá McDonald.

De a legfontosabb tényező az, hogy a 2020-as precedens nélküli választás volt, amivel nem lehet összevetni az ideit:

miközben a koronavírus miatt a demokraták jóval óvatosabban álltak a személyes voksoláshoz, a republikánus elnökjelölt bírálta a korai szavazást és az ellen hergelte a híveit.

Bármilyen összehasonlítás, amit a 2020-as választással tesznek, kihagyja azt a kulcsfontosságú részt, hogy a republikánusoknak akkor természetes módon növelniük kellett volna a korai részvételi arányukat

- fogalmazott Ken Miller, a Nevadai Egyetem politológusa a Hillnek, aki úgy véli, a közvélemény talán túl sokat lát bele a republikánusok javításába. Ezzel kissé szembemegy Jon Ralston, a Nevada Independent nevű lap szerkesztőjének helyzetértékelése: szerinte "komoly veszélyt" jelezhet előre a demokraták számára, ha Nevadában a republikánusok legalább 2008 óta először több előzetes voksot adnak le.

Itt az ideje, hogy a demokraták pánikba essenek? Nem, nem. Még van idő

- írta legutóbbi blogbejegyzésében. Ralston a Las Vegas városát magába foglaló Clark megye számait figyeli leginkább, ahol a republikánusok által uralt vidékhez képest jóval alacsonyabb a demokraták eddigi részvétele. A 2022-es félidős választáson egyébként Clark megyében a levélszavazatok ötöde futott be a választás másnapján, ami reménnyel töltheti el Harriséket. Nyilvánosan nyugalomra intett az alelnök kampányszóvivője, Ian Sams is. Elmondása szerint

valójában azt látjuk az adatokban, hogy a [republikánus a korai szavazók] Donald Trump saját 2020-as aznapi szavazói, akik csak korán voksolnak.

Ez várható a választás estéjén

2020-ban részben arra alapozta Donald Trump a csalásról szóló vádjait, hogy kezdetben számos államban jelentős előnnyel bírt, ami aztán hirtelen visszaesett vagy megfordult Joe Biden javára. Ez az úgynevezett "vörös illúzió" egyrészt a városiasabb, demokraták felé hajló népesebb körzetek túlterheltségének, másrészt az általuk preferált levélszavazás hosszasabb feldolgozásának volt köszönhető. Az illúzió azonban idén kifakulhat, a már említett megváltozott preferenciák és egyes államok szavazatszámlálási reformjainak hála.

A szorosabb verseny dacára így a 2024-es eredmények várhatóan nem fognak annyira elhúzódni, mint négy éve.

Pennsylvania és Wisconsin ez alól kivételt jelent, mert a törvényhozásaik elkaszálták, hogy a választási tisztviselők megkezdjék a korai voksok előzetes feldolgozását (preprocessing) a szavazóhelyiségek november 5-i bezárása előtt. A New York Times azt írja, ebben a két csatatérállamban a 2020-ashoz hasonló trendekre számíthatunk az eredmények beérkezésekor.

mert a törvényhozásaik elkaszálták, hogy a választási tisztviselők megkezdjék a korai voksok előzetes feldolgozását (preprocessing) a szavazóhelyiségek november 5-i bezárása előtt. A New York Times azt írja, ebben a két csatatérállamban a 2020-ashoz hasonló trendekre számíthatunk az eredmények beérkezésekor. Ám Arizonában és Nevadában hamar belefoghatnak a korai voksok az előzetes feldolgozásába, sőt, utóbbiban idén azok számlálását is megkezdik a választás napjának reggelén.

és hamar belefoghatnak a korai voksok az előzetes feldolgozásába, sőt, Michiganben szintén változtattak, és lehetővé tették, hogy a választások előtt nyolc nappal megkezdjék a levélszavazatok feldolgozását.

szintén változtattak, és lehetővé tették, hogy a választások előtt nyolc nappal megkezdjék a levélszavazatok feldolgozását. Georgia állam vezető választási tisztviselője azt nyilatkozta, mivel náluk az összes előre leadott szavazatot a választás napján este 8 óráig jelenteni kell, urnazárásra "a szavazatok 70, sőt talán 75%-át" tudni fogjuk majd.

