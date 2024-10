Hatalmas katlant hozhat létre Moszkva a Donbaszban: veszélyben a stratégiai fontosságú ukrán város

A finn szakértő az ukrajnai Kyiv Independentnek adott nyilatkozatában már elemezte a donbaszi helyzetet, ahol Ukrajna nehézségeiről írt. A közösségi médiában közzétett bejegyzésében ezt megismételte, viszont új információkat is hozzáfűzött. Szerinte mintegy 70 kilométeres szélességben zajlanak a hadműveletek jelenleg, több szakaszon is sikerült áttörést elérni az ukrán védelemben. Az elemző szerint két fókuszterületre koncentrálódik a legnagyobb nyomás: Szeljdove és Kurahivke körül, valamint déli irányból. A kettős presszió azt feltételezi, hogy

Moszkva megpróbál egy hatalmas katlant létrehozni, bekerítve ezzel az ukrán védelem jelentős részét.

Kulcskérdés, hogy az orosz alakulatok el tudják-e érni a kurahovei víztározót észak felől, és ha igen, akkor mikor. Ez ugyanis kiindulópontja lehet a további támadásoknak.

In a short timeframe, Ukraine has very likely lost Selydove (over 21 000 pre-invasion residents), which is the largest city Russia has captured since the fall of Avdiivka. Simultaneously Russians also captured Hirnyk (10 000 pre-invasion residents). 3/ pic.twitter.com/C2vOrgvoV4

Közben dél felől néhány nap alatt 10 kilométert nyomultak észak felé Vuhledárnál az oroszok, amely komoly problémákra világít rá. Kastehelmi szerint a térségben nincsenek nagyon erődítményre alkalmas objektumok, ezért a kevés támpont marad az ukrán védelem számára néhány fasoron túl. Emiatt Kijevnek gyorsan kellene cselekednie a megfelelő védvonalak kialakításáért, ha ezeket a területeket meg szeretné tartani. Ez viszont szinte gyakorlatilag lehetetlen feladatot jelent eltúlzott veszteségek kockázata nélkül. Az ukránok az orosz légifölény miatt nem tudnak kellő építőanyagot szállítani a frontvonalhoz közel, valamint a lövészárkok kiásása is ezzel a problémával küzd.

A helyzetet rontja, hogy itt a sík területen nincs nagyon természeti akadály.

Losing much more ground here can have severe implications. The issues are clear when we look at the Ukrainian level of preparedness in the area. The Russians are currently flanking the last fortified main defensive positions in Novoukrainka, Theres not much beyond them. 6/ pic.twitter.com/O5FkoWWYQ0