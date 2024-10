Kövesse Ön is a Portfolio-n az amerikai elnökválasztás legfrissebb fejleményeit!

A Portfolio online gazdasági újság eddig is kiemelten kezelte az Egyesült Államok elnökválasztási kampányát, legyen szó Donald Trump bírósági ügyeiről, Joe Biden visszalépéséről vagy a helyét átvevő Kamala Harris alelnökről. A választás napjától, november 5-től kezdődően percről tudósítással várjuk olvasóinkat, egészen addig, amíg ki nem derül, Kamala Harris vagy Donald Trump válik-e a világ legnagyobb hatalommal bíró politikai vezetőjévé.

A Portfolio november 5-én, magyar idő szerint kedd reggel induló percről percre tudósítása az elejétől a végéig követni fogja a voksolás menetét, kiemelt figyelmet szentelve a hét csatatérállamból (Arizona, Nevada, Georgia, Észak-Karolina, Wisconsin, Michigan és Pennsylvania) érkező hírekre és statisztikákra.

Tudósításunk hajnalban sem fog szünetelni:

az első eredmények beérkezésekor, magyar idő szerint kedd este 11 órakor is itt leszünk egészen kifulladásig, hiszen könnyedén lehet, hogy szerdán az újonnan megválasztott, 47. amerikai elnök hírére ébredhetünk.

Az erőviszonyok szemléltetése érdekében számos ábrával, grafikonnal és értelmező anyaggal készülünk.

Ráadásul nemcsak elnököt, új szövetségi Kongresszust, azaz szenátorokat és képviselőket is választanak az Atlanti-óceán túlpartján, a törvényhozás összetétele pedig meg fogja határozni, a jövendőbeli Harris vagy Trump elnök mekkora nehézségekkel kell majd szembenézzen a programja végrehajtásakor. Ha ez sem lenne elég, több államban a kormányzói szék is gazdát cserélhet, illetve kulcsfontosságú népszavazási kérdések is a szavazólapokra kerülnek.

Az országos közvélemény-kutatások rendkívül szorosak, és a mindent eldöntő billegő államok ugyancsak rég nem látott, nagyon izgalmas versenyt hozhatnak, így a kiélezett küzdelem alakulását érdemes lesz a Portfolio csapatával követni! A választás után pedig a megszokott magas minőségben foglalkozunk majd a kialakult eredmény okaival, tanulságaival és következményeivel az Egyesült Államokra, Magyarországra és a világra nézve.

