Kisebb kataklizmára készül az EU vezető hatalma, pedig lehet, hogy éppen a katasztrófa-forgatókönyvvel járna jól

Feszülten figyeli Németország, milyen eredmény születik a november 5-én esedékes amerikai elnökválasztáson. Elsőre úgy tűnik, szinte minden szempontból Kamala Harris győzelme lenne üdvös az Európai Unió vezető gazdasági és politikai hatalma számára, de vannak olyan megfontolások is, amelyek szerint Donald Trump győzelmével olyan irányváltásra kényszerülne Németország, amely hosszabb távon a javára szolgálna.

Nem kétséges, hogy a német választók kire szavaznának, ha történetesen részt vehetnének az amerikai elnökválasztáson: egy októberi felmérés szerint

77 százalékuk a demokrata elnökjelöltre, Kamala Harrisre húzna be az x-et, míg republikánus ellenfelére, Donald Trumpra mindösszesen 15 százalékuk.

Ráadásul Trumpnak egyetlen német párt hívei között van érdemi támogatottsága: a szélsőjobboldali AfD szavazóinak 67 százaléka Trump támogatója. Abban a kérdésben, hogy ki fogja nyerni a választást, már kiegyenlítettebb a mezőny: a németek 51 százaléka a jelenlegi alelnök, míg 40 százalékuk a volt elnök győzelmére számít.

A ZDF Politbarometer még nagyobb Harris-szimpátiát mutat a németek körében: 83 százalék választaná Kamala Harrist, és mindössze 10 százalék Donald Trumpot. A demokrata jelölt győzelmében azonban csak 45 százalék bízik (ez két hét alatt 72 százalékról esett erre a szintre), míg 38 százalék szerint a volt elnök fog győzni.

Ha megnézzük a pro és kontra érveket Harris, illetve Trump győzelme mellett a német érdekek tekintetében, a német választók alighanem jól érzik, melyik jelölttel járnának jobban. Míg Donald Trump elnöksége alatt az Egyesült Államok és Németország viszonya meglehetősen hűvös volt, Joe Biden idején feltűnően javultak a kétoldalú kapcsolatok, párhuzamosan az amerikai–európai kapcsolatok oldódásával. Trump többek között azért kárhoztatta Németországot, mivel nem teljesíti a NATO elvárását az éves GDP 2 százalékának védelmi kiadásokra fordítására. A volt elnök 12 ezer amerikai katonát – a kontingens egyharmadát – ki is vonta Németországból, akiket aztán Biden rendelt vissza.

Donald Trump és Angela Merkel 2018 novemberében. Forrás: Kreml / Wikimedia Commons

Bár Németország idén először teljesíti a 2 százalékos elvárást, ez most csak úgy jöhetett létre, hogy Olaf Scholz kancellár közvetlenül Oroszország ukrajnai inváziójának megindulása után rendkívüli 100 millió eurós összeget jelentett be a haderő fejlesztésére, több évre elosztva. Ez az összeg 2028 tájékán kifut, és egyelőre kérdéses, hogy Németország azt követően is tartja-e magát a célszámhoz.

Amennyiben Kamala Harris győz, nagy valószínűséggel folytatja Joe Biden politikáját, aki a transzatlanti viszonyok megerősítésére törekedett, az amerikai katonai védőernyő mellett pedig Németország kevésbé kényszerül arra, hogy fenntartsa a védelmi kiadások mostani arányát. Ha azonban Trump győz, minden bizonnyal csökken az Egyesült Államok katonai elkötelezettsége Európa iránt, ami Németországot is arra ösztönözheti, hogy ne engedjen a hadereje fejlesztéséből.

A Politico által megkérdezett EU-s tisztviselők szerint bár egy Trump-győzelem elsőre fájna a maga védelmében még mindig jelentős részben az Egyesült Államokra támaszkodó Európának, azonban

pozitív hatással is járna, mert felrázná a közösséget, hogy haladja meg belső ellentéteit, és vegye komolyan saját biztonságának fontosságát, ne mástól várva, hogy megvédje.

Ugyanez a mechanizmus igaz Németországra is: republikánus győzelem esetén kénytelen lenne nem csak időlegesen, hanem tartósan is több pénzt fordítania védelemre, ezzel pedig Európa katonailag is egyértelműen vezető hatalmává válhatna.

Trump újraválasztásának az Olaf Scholz-féle kormánykoalíció hívei is drukkolhatnak (bár legnagyobb arányban éppen a két nagyobb kormánypárt, az SPD és a Zöldek hívei Kamala Harris-pártiak), mivel a republikánus jelölt győzelme valószínűleg ad acta tenné az előrehozott választások kérdését. A Scholz-koalíció pártjai ugyanis már jó ideje rendkívül rossz közvélemény-kutatási eredményeket produkálnak, a legkisebb kormánypárt, az 5 százalékos küszöb alá mért liberális FDP pedig már jó ideje pedzegeti, hogy kiléphet a koalícióból, hogy mentse a még menthetőt. Az, hogy a Scholz-kormány kihúzza a jövő év szeptember 28-án esedékessé vált Bundestag-választásokig, annyira bizonytalanná vált, hogy a legfőbb ellenzéki erő, a konzervatív CDU/CSU pártszövetség már egy március eleji választásra készül, legalábbis a Bild információi szerint.

Ha Kamala Harris győzne, külső kényszer már nem nagyon maradna a koalíció fenntartására.

Ha azonban Trump foglalná el az Ovális Irodát, a nagy bizonytalanság közepette a koalíciós pártok valószínűleg összezárnának, és kihúznák jövő szeptemberig.

Így véli a Politicónak nyilatkozó két német kormánypolitikus, az SPD-képviselő Ralf Stegner, illetve az FDP-s honatya, Reinhard Houben is.

Az összességében nehéz világpolitikai helyzetben mi Németországban nem engedhetjük meg magunknak, hogy valahogyan hamarabb új választásokat írjunk ki

– nyilatkozta a lapnak utóbbi.

Olaf Scholz német kancellár és Joe Biden amerikai elnök 2022 novemberében. Forrás: Fehér Ház / Wikimedia Commons

Paradox módon tehát Németország, de legalábbis a jelenlegi német kormánykoalíció számára nem feltétlenül lenne rossz egy Trump-győzelem – politikailag.

A német gazdaság szereplői azonban már kongatják a vészharangot, mivel a republikánus jelölt külgazdasági programja – amennyiben Trump valóban beváltja „fenyegetéseit” – igencsak érzékenyen érintené a német exportot és ezáltal az egész német gazdaságot. A volt elnök ugyanis azt ígéri, hogy 10-20 százalékos vámot vet ki minden, Európából az Egyesült Államokba érkező árura.

A Német Gazdasági Intézet (IW) két lehetséges szcenáriót vizsgált meg. Az egyik 10 százalékos vámmal számol az Egyesült Államokba érkező európai árukra, 60 százalékos vámmal a kínai árukra, illetve ugyancsak 10 százalékos „bosszúvámmal” az Egyesült Államokból az Európai Unióba érkező árukra. Az első esetben 127 milliárd eurós, a másik esetben 180 milliárd eurós veszteség érné a német GDP-t 2020-as árakon számolva. A rosszabb szcenárió 1,5 százalékos GDP-mínuszt hozna Németországnak Trump ciklusának 2028-as végére, az egész EU számára pedig 1,3 százalékos mínuszt. Trump tervei különösen a német autóipar számára jelentenének nagy csapást.

Címlapkép: Olaf Scholz német kancellár és Kamala Harris amerikai alelnök a 60. müncheni biztonságpolitikai konferencia keretében tartott kétoldalú találkozóján a müncheni Bayerischer Hof szállodában 2024. február 17-én. MTI/EPA pool/Ronald Wittek