Leengedte az újabb Vasfüggönyt Lengyelország - Eddig nem látott erődrendszer épül a határon

A Keleti Pajzs építése elkezdődött! Az első munkák az orosz határon

– írta az X-en közzétett fotó mellé Donal Tusk lengyel miniszterelnök.

Poland has started construction of the Eastern Shield on the border with Belarus and Russia, Prime Minister Donald Tusk.The Eastern Shield involves the construction of fortifications, barriers and military facilities on NATO's eastern borders.The shield will be 700 pic.twitter.com/bpHFdse9JG