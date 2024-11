Jövőre elkészülnek az első ukrán ballisztikus rakéták

2025 közepére elkészülnek Ukrajna első saját fejlesztésű ballisztikus- és cirkálórakétái – jelentette be Olekszij Petrov, a Spectechnoexport vállalat vezérigazgatója.

A fejlesztések már most is gőzerővel zajlanak, a folyamatban állami és magánvállalatok is részt vesznek – mondta el.

A fegyverek pontos képességeiről nem árult el információkat, csak annyit mondott, hogy jövő nyárra készen lesznek.

Petrov kitért arra is, hogy már elkezdődött a NATO-sztenderd 155 milliméteres tüzérségi lőszerek gyártása, emellett azon dolgoznak, hogy meginduljon a 122 és 152 milliméteres, szovjet tüzérségi lőszerek gyártása is a háború sújtotta országban.

