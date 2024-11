Nagyhatalmi összecsapáson múlhat egy egész térség jövője – Jövő héten derül ki, merre tovább

Szinte minden előrejelzés a végsőkig kiélezett küzdelmet ígér az Egyesült Államokban az elnöki székért vívott csatában, több kimutatás szerint mindössze néhány elektoron múlhat majd, hogy ki fogja vezetni a világ legnagyobb katonai hatalmát a következő négy évben. Van néhány dolog, amelyben nem várható változás a régióban – így Izrael támogatását mindkét jelölt fenntartaná –, de más területeken, így a gazdag olajmonarchiákkal kapcsolatos politikában számos eltérés mutatkozik. Fontos kiemelni viszont, hogy a kampányban a térség marginális szereppel bír, nem vált hangsúlyos témává.

Mit ígér Trump és Harris?

Az Öböl Menti Együttműködési Tanács (ÖET; Gulf Cooperation Council – GCC, az egyszerűség kedvéért a későbbiekben csak Öböl) gyakorlatilag a megalakulása óta a nyersanyag-lelőhelyei miatt kiemelkedően fontos a világnak, mivel a globális kőolaj- és földgáztartalékok jelentős része a Perzsa-öböl alatt rejtőzik. Bár a térségi államok sokat dolgoztak az elmúlt években azon, hogy a gazdasági berendezkedésük alapvetően átalakuljon és egy sokkal diverzifikáltabb szerkezet jöjjön létre,

nagyhatalmi szempontból még mindig az energiaellátás biztosítása miatt fontos szereplők a világpolitikában.

Detailed overview of oil production and export facilities in the Middle East from S&P Global pic.twitter.com/f5Ht96BLFN — Josh (Young) October 11, 2024

Az amerikai versenytársak ígéreteiben közös pont, hogy egyikük sem ígér azonnali és gyökeres változásokat a következő ciklus Öböllel és tágabb értelemben a Közel-Kelettel kapcsolatos politikájában. Az nem is lehet kérdés, hogy jelenleg a legnagyobb figyelmet az Izrael körüli kérdések kapják: Harris jobban aggódik a palesztin civilek biztonságáért, míg Trump teljeskörű támogatást adna Jeruzsálemnek. A Földközi-tenger partján zajló összecsapások sem hagyják hidegen a gazdag olajmonarchiákat (főleg az esetleg eszkaláció lehetősége miatt Iránnal), mégis az elsődleges szempontot a térségi amerikai támaszpontok kérdése jelenti. Az elmúlt években már voltak olyan aggasztó jelek, amelyek óvatosságra intették a helyi vezetéseket:

Az Egyesült Államok a palagáz- és palaolaj forradalomnak köszönhetően néhány év leforgása alatt gyakorlatilag levált a közel-keleti olajról. Ez a tendencia egészen addig folytatódott, hogy mára az energiahordozók piacán Washington és az Öböl egymás versenytársaivá vált, mivel az amerikai kitermelés már exportra is elegendő magasságokba ugrott.

Az amerikai fegyveresek létszáma folyamatosan csökken a területen. Miután véget ért az iraki háború, sokáig úgy tűnt, hogy kisebb bázisokon fennmarad a nyugati fegyveresek jelenléte, ám ez sok helyen politikai vitákat okozott. Később az Iszlám Állam terrormozgalom felbukkanásával Washington újfent komolyabb szerepet vállalt a helyi biztonságban. Az elmúlt néhány évben viszont a síita milicisták előszeretettel támadnak olyan támaszpontokra, ahol amerikai katonák teljesítenek szolgálatot, ezekben több alkalommal meg is sérült több fegyveres. A jelenlétük a kormányt is zavarja, ezért arról tárgyalnak, hogy Washington hogyan vonja ki végleg erőit Irakból.

Bár területileg nem tartozik a szűken vett Közel-Kelethez, Afganisztán elhagyása szintén felerősítette a helyi félelmeket, hogy a jövőben az Egyesült Államok esetleg már nem gondol majd fontos területként a régióra. A kabuli események ráadásul nagyon kínos visszhangot keltettek, az amerikai globális katonai hatalomról szóló pátosz súlyos csapást kapott a totális káoszról készült képsorok láttán szerte a világon.

JUST IN: US Has Evacuated 42,000 from Kabul; 16,000 in last 24 Hours Alone, Pentagon Says | @TaraCopp — Defense (One) August 23, 2021

A sokasodó jelek ellenére se Trump, sem pedig Harris nem hangoztatta, hogy esetleg a szövetségesnek számító Öbölt is elhagynák a nyugati katonák. Ez pozitív változást jelez a régió hatalmai számára, mivel korábban Barack Obama, Donald Trump és Joe Biden is azzal az ígérettel kezdte meg a hivatalát, hogy csökkenti a térségre fordított figyelmet, a felszabaduló katonai és diplomáciai elkötelezettség helyett inkább a Távol-Kelet élvezett prioritást a kommunikációs panelekben. Ez a fent ábrázolt módokon tulajdonképpen végbe is ment, Washington valóban jelentősen csökkentette a lábnyomát a területen. Az ország hatalmi érdekeit a katonai jelenlét csökkenése ellenére sem szerették volna leépíteni, inkább annak átalakításán dolgozott már Trump és később Biden is. A tervek középpontjában Izrael biztonsága volt, az amerikai diplomácia pedig azon dolgozott, hogy egy olyan laza védelmi-katonai szövetségi hálót hozzon létre a Közel-Keleten, amely egyszerre biztosítja Jeruzsálem és a térségi muszlim hatalmak érdekeit is.

Az első nagyobb lélegzetvételű lépés az Ábrahám-egyezmények összehozása volt.

The Abraham Accordsin English, Hebrew, and Arabichave been signed! pic.twitter.com/ho3cb28WhD — The (White) September 15, 2020

Ennek lényege, hogy valamilyen közös előnyök érvényesítése érdekében több ország elismeri hivatalosan Izraelt, valamint diplomáciai kapcsolatot kezdenek egymással. Kezdetben Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek vett ebbe részt az Öbölből, de Szaúd-Arábia és Katar nyitottsága is ismert volt a megállapodással kapcsolatban. Előbbi lett aztán a Biden-adminisztráció figyelmének középpontjában, mivel a Fehér Ház szeretett volna egy hármas megállapodást tető alá hozni Rijád, Jeruzsálem és Washington között. A tervezet energetikai, védelmi és ipari területekre egyaránt kiterjedt volna. 2023-ban már rengeteg híradás szólt arról, hogy belátható időn belül létrejön a paktum, erre viszont máig nem került sor, mivel Szaúd-Arábia egyszerűen politikailag nem engedheti meg magának, hogy a zsidó állammal szövetkezik, miközben tart a Hamász és a Hezbollah elleni háború. Mohammad bin Szalmánt, a szaúdi trónörököst viszont alapvetően hidegen hagyja a kérdés, írta meg a The Atlantic. Egészen pontosan ezeket a mondatokat mondta, miközben Antony Blinken amerikai külügyminiszterrel tárgyalt:

A lakosság hetven százaléka fiatalabb nálam. Legtöbbjüknek nem sok mindent tudtak a palesztin kérdésről. És így most először ezen a konfliktuson keresztül ismerkednek meg vele. Ez egy hatalmas probléma. Engem személyesen érdekel a palesztin kérdés? Engem nem, de az embereimet igen, ezért gondoskodnom kell arról, hogy ez értelmet nyerjen.

Bár ezeket a kijelentéseket a később Rijád tagadta, valamint hozzátették, hogy támogatják a kétállami megoldást, és Izraellel sem lesz semmiféle megállapodás, ameddig ezt a kérdést nem tisztázták megnyugtatóan. A kijelentések függvényében még egyáltalán nem kell temetni a közel-keleti zsidó-arab integrációt, viszont azt a jelenleg is zajló háború kimenetelén sok múlik, illetve, hogy a muszlim többségű országokban a társadalom hogyan áll ehhez hozzá a jövőben. Az Öböl világgazdasági szerepét a nyugati nagyhatalom nem hagyhatja figyelmen kívül, mivel a riválisain túl a szövetségeseit is jelentős mennyiségű kőolajjal és földgázzal látják el az itteni országok. Ez a helyzet arra sarkallja, hogy továbbra is biztonsági garanciákat nyújtson a területen.

Politikai szempontból korábban vissza-visszatérő elem volt, hogy

az amerikai politikusok Szaúd-Arábiát kritizálták, mivel az olajhatalom „nem kifejezetten tartotta szem előtt” az emberi jogi kérdéseket, valamint a kőolajárakat is gyakran manipulálta a saját érdekeinek megfelelően a piaci túlsúlyának segítségével.

Ezek 2016-ban és 2020-ban is előkerültek, Biden egyenesen „páriának” nevezte az országot, ami nem sok jót ígért Rijádnak. Most ezek az üzenetek elmaradtak.

US President Joe Biden greeted Saudi Crown Prince Mohammed Bin Salman with a fist bump, after arriving in Saudi Arabia on Friday, despite a previous promise to treat the kingdom as a pariah over the 2018 killing of Saudi journalist Jamal Khashoggi. pic.twitter.com/2lwTwelfzn — Al (Jazeera) July 15, 2022

Mi vár az Öbölre?

Az optimista várakozások helyben nem feltétlenül egyértelműek. Tartani lehet attól, hogy a közel-keleti fókusz kifejezetten a háborúnak szól, mivel az Egyesült Államokban a társadalom széles rétegeit érdeklő témáról van szó, ezért a korábbi lábnyomcsökkentési üzenetek kifejezetten rosszul mutatnának a kampányban. Donald Trump korábbi elnöki ciklusa már ad támpontot arra vonatkozóan, hogy mire lehetne számítani a megválasztása esetén az Arab-félszigeten. 2016 és 2020 között egy közösségi médiás kirohanásokkal tarkított, sokszor következetlennek ítélt felfogás jellemezte, addig a külpolitikai-külgazdasági irányvonalon egy kifejezetten világos tranzakcionalista szemlélet dominált. A „valamit valamiért” elv vélhetően most is vezérelné a térségi politikáját, amely elfogadható kompromisszumokat jelentene akár Rijádnak akár más országoknak is. Ennélfogva joggal feltételezhető, hogy a korábban Biden által erőltetett hármas megállapodást Trump is vinné tovább, bár vélhetően annak feltételrendszerét jelentősen átszabná.

Ennél keményebb diót jelentene az, hogy az Öböl Kína gazdasági és politikai (helyben enyhén érezhető katonai) felemelkedését látva igyekezett amolyan köztes, billegő pozíciót elfoglalni a két nagyhatalom között.

A kapcsolatok természete teljesen más megközelítésű, ameddig kelet felől inkább a befektetéseket és az infrastrukturális beruházásokat remélik, addig nyugat felől a biztonság az elsődleges szempont. Az elmúlt évek egyre kiélezettebb vitájában viszont könnyen meglehet, hogy Trump nyílt állásfoglalást kér majd a térségtől. Ez komoly választás elé állíthatja a gazdasági diverzifikációra és külső nagyhatalmi katonai védelemre egyaránt szomjazó olajhatalmakat. Nem elhanyagolható szempont viszont, hogy a volt elnök a saját gazdasági érdekein keresztül is ezer szállal kapcsolódik a területhez, beruházások sora készülhet el a következő években az Arab-félszigeten.

Saudi , Trump & US diplomats took part in traditional Ardha dance earlier at King Abdulaziz Cultural Center. @KingSalman — RiyadhSummit (@riyadhsummit) May 20, 2017

A korábbi megállapodási kísérletek azt mutatják, hogy Joe Biden is ezt az irányvonalat részesítette előnyben. Mivel Kamala Harris stábjának jelentős részét olyanok alkothatják majd, akik a regnáló elnöknek is dolgoztak, így szinte borítékolható, hogy amennyiben ő lesz majd az első női amerikai elnök, ugyanúgy a pekingi kapcsolatok elhidegítését szeretné majd elérni a térségben, amellett, hogy a folytonosságra törekedne.

Mivel az Öböl szerepétől függetlenül is egy súlyos vámháború fenyegeti a világgazdaságot, ez pedig a neoliberális, globalista, nyitott gazdaságpolitikára váltó olajmonarchiákra súlyos csapást mérne.

A nagyhatalmi protekcionista szemlélet ugyanis éppen azokat a törekvéseket ásná alá, amelyeket hosszú éveken át dédelgettek: biznisz mindenkivel, a befektetésnek nincs szaga, az üzlet az elsődleges.

Egy eltúlzottá váló összefeszülés Kína és az Egyesült Államok között akár a globális növekedés lassulását is eredményezhetné, ez pedig éppen ott sújtana le az Arab-félszigetre, ahol a legjobban fáj: az energiapiacra. Egy ilyen kimenetelű jövőkép pedig veszélyeztetné a sokszor megalomán víziókat is. Ennyire egyelőre még nem ijesztő a kép, sokkal inkább a sokoldalú partnerségek erősítése az elsődleges szempont, de az Öböl hatalmainak nagyon óvatosan kell egyensúlyozniuk a jövőben is a két oldal között, ha egy elfajuló vita esetén nem akarnak vesztesként kijönni a háborúból.

A címlapképen Donald Trump korábbi amerikai elnök és Mohammad bin Szalmán szaúdi trónörökös látható 2017-ben. Címlapkép forrása: The White House from Washington, DC via Wikimedia Commons