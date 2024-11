Érkezik az észak-koreai lőszer Oroszországba, bár ennek nem biztos, hogy maradéktalanul örülnek

Sok szakértő véli úgy, hogy Phenjan mostanra Oroszország legnagyobb fegyverszállítója lett: ballisztikus rakéták mellett kisebb lőszereket, például aknagránátokat is adnak Moszkvának. Mivel az észak-koreai haditechnika döntően szovjet technológián alapul, a kompatibilitással nincs sok probléma, mással azonban úgy néz ki, igen.

Egy nemrég megjelent videón nem túl boldog orosz katonák láthatóak, amint drótkefével sikálnak tisztára aknagránátokat. A felvétel készítői szerint az ázsiai szövetségestől megérkező fegyverek finoman szólva is megkérdőjelezhető minőségűek:

úsznak a gépzsírban, rozsdásak, ráadásul gyakran meg is hibásodnak.

Russian military show how they clean 82 mm mines, allegedly handed over to Russia by North Korea, from solidol and rust. According to them, only 1 shell out of 5 actually fires.Even so, according to military experts, about half the shells that Russia uses in the war against pic.twitter.com/U7PaJjnwO6