Orvosolta a NASA az egyik kínos problémáját, de még mindig sok a gond a Nemzetközi Űrállomáson

Bill Spetch, az amerikai űrügynökség ISS programjának üzemeltetési és integrációs vezetője a múlt hét folyamán jelentette be, hogy a NASA jövő év elejére tervezi a következő űrsétát. A NASA idén júniusban szüntette be az asztronauták állomáson kívüli munkáját, miután egy NASA űrhajós, Tracy Dyson ruhájában vízszivárgást észleltek.

A NASA közlése szerint sikeresen orvosolták az életveszélyes hibát. A hibás űrruhának kicserélték a tömítését, valamint az állomással összeköttetést jelentő kábelt, a "köldökzsinórt" és újra sikeresen nyomás alá helyezték a szkafandert.

A NASA szivárgó űrruhái már-már visszatérő témának számítanak a Nemzetközi Űrállomáson.

2022 márciusában egy űrhajós sisakjába szivárgott víz a ruha meghibásodása miatt, míg 2013-ban egy olasz asztronauta sisakjába folyó 1,5 liter víz okozott légzési nehézségeket, ami már az állomással való kommunikációját is zavarta.

A Gizmodo szerint világos, hogy jelentős problémák vannak az ISS-en használt, több mint 40 éves űrruhákkal. Sok más aktuális űrkutatási projekthez hasonlóan, az új szkafanderek fejlesztését is magánvállalatra bízta a NASA. Az ügynökség jövőbeli űrsétáihoz és az Artemis hold-programhoz is használható űrruhákat az amerikai milliárdos Jeff Bezos űrvállalata, az Axiom Space fejleszti. A vállalat néhány hete mutatta be a Prada-val közösen dizájnolt szkafandert.

Houston, we have a new spacesuit. At the in Milan, unveiled the flight design of its lunar spacesuit that will wear during the III mission when they set foot on the Moon for the first time in over 50 years. #IAC2024