Amerikai elnökválasztás 2024: ma eldől Trump és Harris küzdelme, befutott az első eredmény

Donald Trump republikánus elnökjelölt a választás előtti nap folyamán négy kampányeseményen vett részt. Járt Észak-Karolinában, majd a legfontosabb billegő államban, Pennsylvaniában két rendezvényt is tartott.

Minden bizonnyal a két-három yardos vonalnál vagyunk, és az egyetlen módja, hogy elszúrjuk, az az, ha önök elszúrják. Én átpasszoltam a labdát. Úgy értem, el kell menniük szavazni

- mondta Trump Pittsburghben a Hill szerint, Kelet-Pennsylvania egykori iparvárosában, ami Philadelphia után a demokraták második legfőbb bástyája.

A rendezvényen felszólalt a Fox News korábbi műsorvezetője, Megyn Kelly is, aki pár napja azért kritizálta a republikánus kampányt, amiért nem tesz eleget a nők meggyőzéséért. Kelly Trumpot dicsérve kijelentette, az exelnök "a nők védelmezője lesz, ezért szavazok rá."

Trump ezelőtt a jelentős latino lakossággal bíró pennsylvaniai Readingben is megjelent, kampányának záróakkordja pedig ugyanaz, mint 2016-ban és 2020-ban: a michigani Grand Rapids. Itt pár perccel ezelőtt lépett színpadra a republikánus zászlóvivő.

Trump stands at the podium of his final campaign rally for minutes of cheers and applause from the Michigan crowd. Trump ended his 2016, 2020 and 2024 campaign in Grand Rapids. pic.twitter.com/d9YtJ84UIP