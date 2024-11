Fájdalmas veszteségek árán törnek előre az oroszok – Roham indult Szeljdovétól nyugatra

Az oroszok gyorsuló ütemben szerzik meg a területeket a Donbaszért vívott harcok során, különösen Donyeck megye középső részén aktívak. Az ukránok egyelőre nem tudják feltartóztatni a folyamatosan nyomuló oroszokat, akik nyugat felé törnek előre. A legújabb támadásuk során elfoglalták Hrihorivka települést a Szolona-folyó mentén és megkezdték Petrivka ostromát.

A felvételek azonban arról tanúskodnak, hogy súlyos veszteségeket szenvedtek el a manőverek során, legalább 9 kilőtt páncélosról érkezett felvétel.

PS: Not saying FPV drones are not efficient as this Russian tank graveyard image from yesterday near Kurakhove proves.Just you often need more than one (or even more than five) drone hits to stop the target. pic.twitter.com/alat3pq49Z