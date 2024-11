Az EU és a NATO is megszólalt Donald Trump győzelmét követően

Épp most gratuláltam Donald Trumpnak az Egyesült Államok elnökévé történő megválasztásához. Vezetése ismét kulcsfontosságú lesz szövetségünk erősségének megőrzésében. Alig várom, hogy újra együtt dolgozhassak vele a béke előmozdítása érdekében az erőn keresztül, a NATO-n keresztül

– írta bejegyzésében Rutte, aki nemrég vette át az észak-atlanti katonai szövetség vezetését.

I just congratulated on his election as President of the United States. His leadership will again be key to keeping our Alliance strong. I look forward to working with him again to advance peace through strength through . @realDonaldTrump