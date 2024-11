Beismerte vereségét Trump nagy ellenfele: Kamala Harris telefonon gratulált a győzelemhez

Kamala Harris alelnök telefonon beszélt Donald Trumppal, hogy gratuláljon a győzelméhez - tájékoztatta az NBC News-t Harris egyik vezető tanácsadója.

A beszélgetés során hangsúlyozta a békés hatalomátadás fontosságát, és azt, hogy az új elnök minden amerikai érdekeit képviselje.

A tanácsadó elmondása szerint Harris a nap jelentős részét beszédének kidolgozásával töltötte, amelyet várhatóan este 10 órakor (magyar idő szerint) fog megtartani. Érdekesség, hogy a kampánycsapat korábban kevés figyelmet fordított a győzelmi vagy vereséget elismerő beszéd előkészítésére.

