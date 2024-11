Trump nagyon jól áll: 70-80% esély van a republikánus győzelemre

Talán idén gyorsabban véget érhet az elnökválasztási meccs, mint 2020-ban, bár a billegő államok jó részében még elég alacsony a feldolgozottság. Donald Trump republikánus elnökjelölt eddig elég jól áll: egyes lapok 70-80%-os esélyt adnak már a győzelmének. A fogadóirodáknál már szinte meg is nyerte Trump a választást.

Ahogy ezen sorok íródnak, Amerika nagy részében már gőzerővel számolják a szavazatokat: eddig úgy néz ki, nagyon jó esélye van annak, hogy Trump nyerje meg a választást.

A billegő államokban még viszonylag alacsony a feldolgozottság, de a Decision Desk adatai alapján Észak-Karolinát (85% feldolgozottság mellett 50,8%) és Georgiát (88% feldolgozottság mellett 51,2%) szinte biztosan elviszi a republikánus, illetve vezet Pennsylvaniában és Wisconsinban is (előbbiben még 59%, utóbbiban 53% a feldolgozottság, tehát bármi történhet).

Trump eddig 242 elektort szerzett szinte biztosan a DD adatai szerint, még 28 kell a győzelméhez.

Más oldalakon ennél konzeratívabb becsléseket láthatunk, de a Guardian és a New York Times is behúzott már 210 elektort Trumpnak, a Fox pedig 211-et. A CNN 207 elektort adott eddig Trumpnak. Harrisnek 108-117 elektort húztak be eddig, de fontos tényező, hogy a nyugati part demokrata többségű államaiban még nem kezdődött meg a számlálás.

Egyes oldalak már nagyon magas valószínűséget társítanak a Trump-győzelemhez:

a Decision Desk szerint 75,6%-os esély van arra, hogy Trump nyer,

a New York Times szerint 88%-os esély van a Trump győzelemre, a republikánus jelölt ráadásul akár 297 elektort is szerezhet, amivel tarolni fog.

A fogadóoldalaknál Trump győzelmi esélyei gyakorlatilag felrobbantak:

a Betfair összesítése szerint 90% esély van rá, hogy a republikánus politikus fog nyerni.

Még nem teljesen lejátszott meccs a választás, hiszen a levélszavazatok feldolgozása lassabb lesz és kiélezett küzdelem lehet a legfontosabb billegő államokban, például Pennsylvaniában. De jelenleg Trump egyértelmű előnye rajzolódik ki.

Címlapkép: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons