Ukrán gép jelent meg Oroszország belsejében - Nagyon úgy néz ki, telibe találták vele egy orosz hadihajót

Az ukrán drón – amely feltételezések szerint a hazai fejlesztésű Aeroprakt A-22 Foxbat ultrakönnyű repülőgép módosított változata – Kaszpijszk kikötőjében, a Kaszpi-tengeri orosz flotta fő bázisánál csapódott be.

Az oroszok által megosztott felvételek alapján nagyon úgy tűnik, az egyik gép háborítatlanul jutott a légvédelmen, és telibe találta az egyik hadihajót. Egy másikat viszont sikeresen megsemmisítettek – egy drón lelövéséről a helyi kormányzó is beszámolt.

The moment of the drone attack (using a Aeroprakt A-22 Foxbat modification) on the main base/port of the Caspian Flotilla in Dagestan. https://t.co/cz6rkNGTDk

This morning, Ukrainian attack drones successfully struck Russia's Caspian Sea flotilla in the port of Kaspiysk, over 1000 km behind the frontline. Seen here, a Ukrainian drone flies low over the harbor and slams into a row of docked Russian warships. pic.twitter.com/06vbjUfblQ