Amerikai elnökválasztás 2024: Trump hatalmasat győzött, de még tart a Képviselőházért vívott harc

Az anyai ágon indiai származású Kamala Harris nagyapjának szülőfalujában, Thulasendrapuramban egy hindu pap által végzett szertartás keretében imádkoztak a demokrata elnökjelölt győzelméért.

Ő egy közülünk. Győzni fog

– mondta egy helyi politikus.

Residents of Thulasendrapuram, Tamil Nadu, gather at Dharmasastha temple for special prayers as faces a historic US election. The village, where her grandfather was born, displays banners supporting their 'daughter of the land' who could become America's first woman #KamalaHarris