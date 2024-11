Hatalmas katlan kezd kialakulni a Donbaszban, újabb nagy lépést tettek az oroszok

Tovább törnek nyugat felé az oroszok az ukrajnai Donyeck megyében, ezzel pedig folyamatosan jutnak egyre közelebb egy nagy katlan kialakításához.

Az elmúlt hetekben sorra kebelezték b a területeket a támadó orosz alakulatok Pokrovszk városától délre. Bár néhány hónapja még úgy tűnt, hogy Moszkva igyekszik majd megtámadni a közlekedési és logisztikai központként funkcionáló várost az orosz hadvezetés végül más taktika mellett határozott. Ahelyett, hogy egy hosszantartó, minimum hónapokig tartó városostrom kezdte volna kezdetét, a támadók dél felé fordultak, valamint nyugat felé is terjeszkedtek.

A döntés sorra hozta a sikereket az oroszoknak, ráadásul gyorsuló ütem figyelhető meg a területszerzéseik során.

Az elmúlt hónapokban a háború eleje óta nem látott lendülettel szorítják ki az ukránokat a településekről.

Az offenzíva elsődleges célja most az, hogy körbekerítse Kurahove városát, ahol Ukrajna egyik legnagyobb kapacitású erőműve is található.

The Russian invasion army hoisted its flag in eastern . 21 km to Dnipro oblast. #NewsMap — Julian (Röpcke) November 7, 2024

A csapatok most a mindössze három hét alatt elfoglalt, a háború előtt még 20 ezres Szeljdovétól délnyugatra értek el áttöréseket. Az esetről felvételeket is közzétettek, a képek alapján pedig egyértelműen megállapítható, hogy Novoolekszijivka települést is bevette Moszkva. Ettől a ponttól már mindössze 21 kilométerre fekszik nyugati irányba Dnyipro megye, mégis várhatóan a fő haladási irány megmarad délnyugat felé, hogy a dél felől gyorsan nyomuló csapatokkal bezárják a katlant Andrijivkánál.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images