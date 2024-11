Hatalmas területeket kebelezhet be Moszkva, komoly gondban az ukrán elitdandár – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Joe Biden elnöksége háborús konfliktusokkel és súlyos katonai incidensekkel terhelt időszak volt, hiszen Oroszország lerohanta Ukrajnát, a Hamász megtámadta Izraelt, ami regionális konfliktussá eszkalálódott (utóbbi kapcsán Amerika nyílt intervenciót is kezdett Jemenben), átvették a tálibok az uralmat Afganisztánban és számos kisebb konfliktus is kirobbant vagy fellángolt a világon. Donald Trump 2022 óta azzal kampányolt, hogy pillanatok alatt békét fog teremteni Ukrajnában és a Közel-Keleten, sőt, ha ő lett volna az elnök, eleve ki sem robbantak volna ezek a konfliktusok; arról azonban keveset tudni, hogy Trump pontosan hogy tervezi rendezni a már kirobbant háborúkat. Eljöhet a globális béke érája most, hogy Donald Trump lesz Amerika következő elnöke? Megvizsgáltuk a nagy kérdést, ami sokakat foglalkoztat.