Kiszivárgott: ezek a forgatókönyvek hevernek Donald Trump asztalán az orosz–ukrán háború lezárására

Donald Trump megválasztott amerikai elnök többször is ígéretet tett arra, hogy gyorsan véget az orosz–ukrán háborúnak, ám pontos terveiről nem beszélt. Trump köréből származó információk alapján a The Wall Street Journal arról ír, tanácsadói több különböző tervet is az asztalára tettek, melyekből majd ő fog választani.