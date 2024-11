Megállapodott egymással Trump és Zelenszkij

Zelenszkij az X-en közzétett posztjában azt írta:

Kiváló beszélgetésem volt Donald Trump elnökkel, és gratuláltam neki történelmi elsöprő győzelméhez – az ő óriási kampánya tette lehetővé ezt az eredményt. Dicsértem a családját és a csapatát a nagyszerű munkájukért.

Az ukrán államfő így folytatta:

Megállapodtunk abban, hogy szoros párbeszédet folytatunk és előmozdítjuk együttműködésünket. Az Egyesült Államok erős és rendíthetetlen vezető szerepe létfontosságú a világ és az igazságos béke szempontjából.

I had an excellent call with President and congratulated him on his historic landslide victoryhis tremendous campaign made this result possible. I praised his family and team for their great work.We agreed to maintain close dialogue and advance our @realDonaldTrump