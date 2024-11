Mutatunk egy érdekességet: így dominált Trump a győzelemig vezető úton

Nagy izgalmak közepette zajlott le a 2024-es amerikai elnökválasztás, amely történelmi szinten is rendkívül szoros küzdelmet ígért. Végül Donald Trump a vártnál jóval magabiztosabb győzelmet aratott és a billegő körzetekben sem kellett túl sokat izgulnia az eredményeken: mind a 7 ingaállamot sikerült behúznia. De vajon a republikánusok tarolását az internetes keresések is képesek tükrözni? A Google Trends adatait használva megnéztük, melyik jelöltnek sikerült jobban megmozgatnia a Google-felhasználókat az amerikai választás alatt.

A 2024-es amerikai elnökválasztás előtti hónapokban a közvélemény-kutatók rendkívül szoros versenyt jeleztek előre, különösen a győztes személyét érdemben eldöntő billegőállamokban, ahol az utolsó pillanatokig döntetlenhez közelire mérték Kamala Harris és Donald Trump támogatottságát.

Végül, magyar idő szerint már szerda reggel láthatóvá vált, hogy a hétből négy billegő körzetben – köztük a legfontosabb Pennsylvaniában is – Trump tudott felülkerekedni, ezzel eldöntve a választás kimenetelét.

Ahogy közel teljessé válik a szavazatok feldolgozottsága – jelen cikk megjelenésekor Nevadában 90% feletti, Arizonában pedig 70% feletti – látható, hogy

Trump egészen fölényes, földcsuszamlásszerű győzelmet aratott és minden billegő körzetben felül tudott kerekedni.

Trump győzelmével világossá vált, hogy ugyan a legtöbb billegő államban sikerült a közvélemény-kutatásoknak a korábbi választásoknál pontosabban bemérni a végeredményt, az elmúlt 3 választás során, 2016-ban, 2020-ban és 2024-ben is alulmérték a republikánus jelöltet a választások során.

Az NBC a csatatérállamok demokrata szavazóival beszélgetve összeszedte, hogyan tudott Trump ilyen elsöprő győzelmet aratni, amelyet cikkünkben az alábbi pontokban foglaltunk össze.

Kamala Harris nem beszélt eleget a gazdasági kérdésekről, Donald Trump pedig pont ezzel tudta megszólítani a színesbőrű szavazókat, kivált a latin származású réteget. Sokan haragudtak a Biden-kormányra (melynek része Kamala Harris is alelnökként), amiatt, ahogy kezelik a gázai háborút. Ez a dolog épp a demokratákat frusztrálja főleg, sokan úgy látják, Izrael népirtást hajt végre a palesztinok ellen, Biden és stábja pedig támogatja őket ebben. Nem sikerült egyáltalán megszólítani a vidéki, republikánusok felé hajló szavazóbázist, a Demokrata Pártnak feléjük is kampányolni kéne, nem csupán a demokrata államokban és a billegő nagyvárosokban. A Harris-kampány túl későn indult, Biden nem állt félre elég korán. A Harris-kampány egyesek szerint olyan demográfiai rétegekre fókuszált (pl. transzneműekre), amelyek nagyon kicsi részét teszik ki a szavazóbázisnak. Trump ezt fegyverként is használta a Demokrata Párt ellen a kampány során. Van, aki egyszerűen azt mondta: a választók elfogultak voltak Harris iránt, mert fekete és indiai származású nő.

Persze azt fontos kiemelni, hogy ezen tényezők között nem érdemes ok-okozati összefüggést keresni; elég ha a választók fejében egy rendkívül negatív kép körvonalazódott a Biden-kormányzatról, amelytől Kamala Harris nem volt képes távolabb helyezni magát lévén, hogy alelnökként 4 évig ült ugyanebben a kormányban.

Az internetezők érdeklődése a csatatereken a választás alatt

Korábbi írásunkban már részletesen bemutattuk a Google Trends alapjait, a Google Trends használatának főbb tudnivalóit, és összefoglaltuk, pontosan hogyan kell értelmezni a Google Trends grafikonjainak adatait, és a program "Jelenleg felkapott" aloldalát ahhoz, hogy megtudjuk, mik a legnépszerűbb témák, hírek a világban és Magyarországon.

Az idei elnökválasztással kapcsolatban szeptemberben megnéztük, hogy az első, és egyben utolsó, Trump-Harris vitát követően hogyan alakult az érdeklődés a jelöltek iránt az interneten, nemrég pedig megvizsgáltuk, hogy a Kamala Harrist megszorongató Fox News-interjú hogyan befolyásolta a kereséseket az Egyesült Államokban.

Legutóbbi, két részes cikksorozatunkban megnéztük, hogy az déli napfényövezet és az északi rozsdaövezet billegő államaiban hogyan alakultak a két jelöltre érkező Google-keresések arányai.

Jelen cikkünkben együtt nézzük meg a csatatérállamok kereséseit, és az országos adatokat a Google Trends segítségével.

Az Google Trends lekérdezésekben a két jelölt vezetéknevét használtuk, ugyanis a tapasztalataink szerint ezekre keresnek rá leggyakrabban az internetezők. Az országos adatokat tekintve, láthatóan Trump és Harris közel állt egymáshoz a keresések tekintetében, azonban ahogy november 6-a reggelre körvonalazódott Trump vezetése az eredmények összesítésében,

a Google-keresésekben is elhúzott a republikánus jelölt.

Kép forrása: Google Trends

Észak-Karolinában Trump magabiztos, 4 százalékpontos győzelmet aratott, amivel sikerült megtartania az előző választások során is megnyert körzetet. Láthatóan szorosan alakult a két jelöltre érkező keresések száma a választás utolsó napjaiban, azonban végül egyértelműen felülkerekedett Trump a demokrata jelöltön.

Kép forrása: Google Trends

A szintén a déli napfényövezethez sorolható Georgiában 120 ezer szavazattal, 2 százalékponttal tudott győzni a republikánus jelölt, amivel sikeresen

megfordította a 2020-ban Joe Biden által elvitt körzetet.

A hét billegő állam közül Arizonában halad a leglassabban a szavazatok feldolgozása (70%-nál tart a cikk megírásának pillanatában), azonban már jelen állás szerint is 6 százalékponttal vezet Trump Harris előtt, így nyugodtan elkönyvelhető, hogy a republikánus aspiráns ezt az államot is elvitte.

A Google keresések tekintetében itt sem okoztak meglepetést az internetezők: habár előzőleg is Trumpra kerestek rá többen a körzetben, ahogy emelkedett a republikánus induló megválasztásának esélye a választás éjjelén, a keresések száma is kilőtt, ezzel párhuzamosan pedig a Harrisre érkező keresések száma csökkenni kezdett.

Kép forrása: Google Trends

A szorosnak ígérkező Nevadában szintén nincs még hivatalos eredmény, azonban 94 százalékos feldolgozottság mellett, 4 százalékponttal vezet Trump, így biztos nyerő lesz ebben az államban is.

A körzetre levetítve itt is rendkívüli mértékben megugrott a republikánus jelölt vezetéknevére érkező keresések száma a Google-ben.

Kép forrása: Google Trends

Áttérve az északi rozsdaövezetek három csatatérállamára, nagyjából hasonló számokat láthatunk. A hét állam közül legszorosabbnak ígérkező és egyben legtöbb (19) elektori szavazattal kecsegtető államában, Pennsylvániában is győzelmet aratott Donald Trump.

Az állam Google-kereséseit tekintve az interneten is szoros versenyt láthattunk: Trump és Harris az elmúlt napokban szinte teljesen egálban volt a keresések tekintetében, mígnem a választási éjszakán megugrott az exelnök iránti érdeklődés a Google-ben.

Kép forrása: Google Trends

Áttérve az utolsó két, hagyományosan a demokratáknak kedvező "kék falhoz" sorolható Wisconsinra és Michiganre, szintén nem ér minket nagy meglepetés. Az előzetesen Kamala Harris győzelmének kulcsának (Pennsylvaniával kiegészítve) tekintett államokban szintén magabiztos győzelmet aratott a republikánus induló.

Ez pedig mindkét államban hasonló Google-érdeklődést is eredményezett.

Kép forrása: Google Trends

A kezdetben szorosan álló internetes érdeklődést követően

ahogy Trump közeledett az elnöki székhez, kilőtt a keresések száma.

Kép forrása: Google Trends

Vajon az influencerek segíthettek a jelölteknek?

Végezetül, eltávolodva a csatatérállamok eredményeitől, néhány grafikon azt is jól szemlélteti, hogy a kampány folyamán nagy port kavaró, jelöltek mellett kiálló hírességek mennyiben tudták befolyásolni az internetezők érdeklődését.

A jelöltek mellett állást foglaló híres személyek pozitív hatása mindig is kérdéses pont volt: az alapvetően semleges, gyakran szórakoztatóipari területekről érkező (pl.: színészek, énekesek, podcasterek) influencerek esetén sokan érzik úgy, hogy nem szerencsés lépés a pártpolitika terébe lépniük.

Szeptemberben a teljes sajtót bejárta a hír, miszerint az év egyik, hanem legnépszerűbb énekese, Taylor Swift nyilvánosan bejelentette, hogy Kamala Harrist fogja támogatni a 2024-es elnökválasztás során. Az énekesnő lépése az adatokat elnézve láthatóan megemelte a Harris és Swift keresőszavak használatát a Google-ben.

Kép forrása: Google Trends

Ha kiterjesztjük a lekérdezést és más hírességek iránti érdeklődést is megnézzük, szintén látható, hogy az internetezők nagyon is érdeklődtek az elnökjelöltekkel kapcsolatos állásfoglalásuk iránt. Barack Obama, exelnök augusztusban biztosította Harrist a támogatásáról. Elon Musk, dollármilliárdos vállalkozó júliusban, Joe Rogan, a jelenleg legnépszerűbb podcast (The Joe Rogan Experience) házigazdája pedig a választást megelőző napokban állt be Trump mögé.

Kép forrása: Google Trends

Musk augusztus 12-én még egy interjút is készített Trumppal, aminek hatására szintén megugrott az iránta való érdeklődés a Google-ben. A fentiek alapján persze azt nehéz lenne eldönteni, hogy mennyi pozitív, vagy negatív hatása van a hírességek támogatásának az elnöki kampányokra, de az internet érdeklődését mindenképpen képesek vele befolyásolni, ezzel pedig plusz láthatóságot biztosítani maguk számára.

A cikket a Google támogatta.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images