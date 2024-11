Friss térképek: lényegében összeomlott a front Kurahovénél, megszámlálhatatlan irányból tör előre az orosz haderő

Nincs olyan nap, amelyen még a legmértéktartóbb ukrán térképész csapatok se módosítanának Oroszország javára a frontvonalakat Kurahove térségében.

A legfrissebb, harctéri felvételek alapján készült térképek alapján úgy tűnik, Oroszország felhagyott a katlan kiépítésével, helyette minden irányból támadásba lendült a térségben:

1\ Fronte di Kurakhove: Come già detto ieri russi continuano nell'erosione del saliente. La zona sotto Maksymylianivkva era oramai vuota ed è passata sotto controllo russo. Come detto, fronte si avvicinerà sempre più ai villaggi lungo il fiume. Più a sud russi allargano #Ucraina

Délen Trudovénél kiszélesítették a szárnyaikat az oroszok, vélhetően a település gyors bevételére igyekeznek felkészülni (Trudove elvesztése azt jelentené, hogy megszűnik a tőle keletre fekvő falvak főúti összeköttetése ukrán területekkel).

A legnagyobb területvesztés ezúttal keleten érte az ukrán erőket, a Makszimiljanivkától délre lévő mezőkön terjesztették ki az uralmukat. Említésre méltó a Vovcsán átívelő hídfőállás elfoglalása is.

Ugyanakkor a szektor nevét adó város ellen nem indultak jelentős támadások.

Problémás a helyzet a szektor északi részén, a Vovcsa fölötti területen is. Bár Illinkánál sikerült néhány napig megfékezni a támadást az ukrán elitdandárnak, a Novodmitrivka (térképen nem látszik)-Vozneszenka vonalon napról napra nagyobb az orosz előretörés. Aggasztó lehet az orosz jelenlét lehetősége Szoncivkában is, hiszen ez egy újabb bekerítés lehetőségét hozná magával.

Négy pillanatkép a szektor elmúlt négy napi változásairól, amely még jobban szemlélteti a változások dinamikáját:

Maps of Russian advances in the Kurakhove area in recent days according to Ukrainian analytical project @Deepstate_UA