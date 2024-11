Ballisztikus rakéta csapott le Zelenszkij szülővárosára, megszólalt az ukrán elnök

A lakóház egyik lépcsőháza az elsőtől az ötödikig megsemmisült.

Eddig 11 sérültről érkeztek hírek, köztük egy 10 éves lányról és egy 11 éves fiúról.

Volodimir Zelenszkij a Twitteren reagált a szülővárosát ért támadásra.

Oroszország minden nap, minden éjjel ugyanazt a terrort szabadítja el. Egyre több polgári objektumot vesznek célba. Oroszország csak folytatni akarja a háborút, és minden egyes csapása semmissé teszi minden diplomáciai állítását. Ukrajnának fegyverekre van szüksége, hogy megvédje magát az orosz terrorral szemben, és erősebb globális támogatásra, hogy a diplomácia valós és hatékony legyen. Elvi döntések és Ukrajna erős támogatása nélkül Oroszországnak nem lesz indítéka a békére törekedni, és csak újabb célpontokat fog választani

– írta az ukrán elnök.

Kryvyi Rih. An ordinary five-story apartment building hit by Russian terrorists with a missile. The first to fifth floors of one of the stairwells were destroyed. So far, seven people have been reported injured, including two children. Emergency rescue operations are underway, pic.twitter.com/usuWFCrehZ

A romok alatt további sérültek, vagy akár halottak is lehetnek, a mentés folytatódik.

Fools in the West often pretend to themselves that things aren't that bad. You know we'll get along, it's not affecting us-Yet. Sorry. Things are horrific. This morning thens fired a missile into a residential apartment block in Kryvyi Rih. 11 casualties so far, also children. pic.twitter.com/LF8F5axI5Q