A kiábrándító eredmények után ezen pörögnek a demokrata szavazók az interneten?

A 2024-es amerikai elnökválasztást követően a demokratákon nagy csalódás lett úrrá. A kiábrándító eredmények után egyből aktuálissá vált a kérdés, hogy vajon ki tudna új lendületet adnia a Demokrata Párt számára, és előretekintve a 2028-as választás felé, ki lehet a republikánusok kihívója. A Google Trends adatai alapján megnéztük, mire keresnek rá a Demokrata Párt jövőjével kapcsolatban leggyakrabban az Egyesült Államok internetezői.

Csalódást keltő eredmény a demokratáknak

A 2024-es elnökválasztási kampány során a sokak által követett közvélemény-kutatások végig szoros versenyt, a nagy nap előtti hetekben pedig leggyakrabban szűk Harris vezetést jeleztek előre. Immár a végeredmények tudatában azonban kijelenthető, hogy

a demokraták nagy vereséget szendvedtek.

Az elektori kollégium mellett a szenátusban és a képviselőházban is többséget szereztek a republikánusok, sőt, 2004 óta Trump volt az első republikánus elnökjelölt, aki összességében több szavazatot kapott, mint a demokrata induló.

Ezt követően a demokraták körében számos kérdés merült fel, azzal kapcsolatban, hogy mégis kié a felelősség a választási leszereplés miatt és milyen tényezők vezethetek el idáig.

Ahogy arra a demokraták jövőjével kapcsolatos részletes elemzésünkben is rámutattunk, Joe Biden második ciklusért való indulása egy alapvetően hibás lépés volt. Biden 2020-as kampánya során még "hídként" és "átmeneti jelöltként" hivatkozott magára, amellyel arra utalt, hogy egy ciklussal tervez, ami után átadná a helyét más jelöltek számára. Biden kormányzata alatt a 2022-es félidős választáson ugyan a demokraták meglepően jól szerepeltek, ez azonban a kutatásokat elnézve valószínűleg inkább Biden ellenére, mint éppen miatt történt.

2023 áprilisának végén Biden annak ellenére jelentette be újraindulását, hogy közvetlenül előtte a korábbi kutatásokat megerősítve az NBC felmérése is jelezte: második terminusát nemcsak az amerikaiak döntő többsége, de még a demokraták többsége sem támogatná. (Ez jóval nagyobb elutasítottságot mutatott, mint Donald Trump amerikai társadalmon és republikánus párton belüli számai.)

Biden Harrisre cserélésével azonban nem sikerült orvosolni a Biden népszerűtlenségéből fakadó problémákat. Az amerikaiak nagy többsége változást akart, Harris elnöki karakterét azonban nem építették tudatosan 2020 és 2024 között, így alelnökként nem tudta magát elválasztani a rendkívül elutasított Biden-kormánytól.

A Google-keresésekben is tükröződik a demokraták útkeresése

Korábbi írásunkban már részletesen bemutattuk a Google Trends alapjait, a Google Trends használatának főbb tudnivalóit, és összefoglaltuk, pontosan hogyan kell értelmezni a Google Trends grafikonjainak adatait. Egyik írásunkban azt is bemutattuk, hogy a program "Jelenleg felkapott" aloldalán hogyan tudhatjuk meg, hogy mik a legnépszerűbb témák, hírek a világban és Magyarországon.

Az idei elnökválasztást megelőzően két részes cikksorozatunkban derítettük fel, hogy az déli napfényövezet és az északi rozsdaövezet billegő államaiban hogyan alakultak a két jelöltre érkező Google-keresések arányai. Az választást követően pedig hosszabban foglalkoztunk ugyanezen csataterek Google Trends adataival, a választás napját nézve.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 11. 07. Mutatunk egy érdekességet: így dominált Trump a győzelemig vezető úton

Ha a Harris és Trump nevére érkező keresések számára nézünk, nem láthatóak nagy meglepetések. Trump iránt rendkívüli mértékben megugrott az érdeklődés a választás napján, azonban azóta visszatért az átlagos szintre.

Kép forrása: Google Trends

Az elnökjelöltek mellett a kormányzat második emberének számító lehetséges alelnökökre érkező keresések is megugrottak. Itt, hasonlóan az elnökhöz,

a választáson győztes republikánus induló generálta a nagyobb érdeklődést.

Kép forrása: Google Trends

A demokrata Tim Walz egyedül Minnesotában előzte le J.D. Vance-et a keresések tekintetében, ami nem meglepő, hiszen 2019 óta ezen állam kormányzójaként tevékenykedik.

Kép forrása: Google Trends

A jelöltek személyét érintő, szinte papírformaszerű Google-keresési arányok mellett megnőtt az érdeklődés a demokraták 2028-as lehetőségeivel kapcsolatos kérdésekre is. Az alábbi grafikonon a 2028-as demokrata előválasztásra ("democrats primary"), a 2028-as demokrata indulóval ("2028 democrats", "democrats 2028", "who will run in 2028") valamint a demokraták elnöki lehetőségeivel ("democrats for president") kapcsolatos keresések arányai láthatóak.

A választási eredmények beérkezését követően, miután biztossá vált a vereség, egyértelműen egyre több internetező érdeklődött a demokraták lehetőségeivel kapcsolatban.

Kép forrása: Google Trends

Mivel a Google Trends adatai a keresések számszerű volumenje helyett arányokat mutatnak, megnéztük, mennyiben tér el a "demokraták 2028" és a "republikánusok 2028", valamint a pártok előválasztásával kapcsolatos keresőszavak angol megfelelői iránti keresések száma.

Ezek alapján látható, hogy a demokraták következő választási terveire vonatkozó keresések nagyobb érdeklődést váltottak ki az internetezők körében, mint a republikánusok 2028-as tervei. A választást követő elemzésünkben összegyűjtöttük azt is, kik merültek fel a közelmúltban, mint a Demokrata Párt lehetséges előválasztási indulói.

Kép forrása: Google Trends

A cikket a Google támogatta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images