Brutálisan végeztek két ellenzékivel, elszabadult a pokol a hatalmas gázkincsen ülő országban

A Kelet-Afrikában található, 34 millió lakosú Mozambik a világ tíz legszegényebb országa közé tartozik. Függetlenségét 1975-ben nyerte el Portugáliától, de nem sokkal ezt követően polgárháború robbant ki az országban, amely egészen 1992-ig elhúzódott. Az első demokratikus választásokat ugyan 1994-ben tartották meg, de Mozambikot a mai napig az a párt vezeti, amely 1975-ben megszerezte a hatalmat, a Frelimo.

A Frelimo, teljes nevén Mozambiki Felszabadítási Front 1962-ben jött létre, célja a gyarmat felszabadítása volt a portugál fennhatóság alól. 1975-ben a mozgalom elérte a célját, és átvette a hatalmat, majd marxista-leninista ideológiájú párttá alakult, amely jó kapcsolatokat ápolt a Szovjetunióval és a Kínai Népköztársasággal. Mozambik zászlajában a mai napig egy szovjet gyártmányú AK–47-es Kalasnyikov gépkarabély látható (bajonettel ellátva), utalva a függetlenségi háborúra, amelyben a Frelimo harcosai közül sokan ezt a népszerű fegyvert használták.

A Frelimo 1992-ig folytatott polgárháborút az antikommunista Renamóval, amelyet Rodézia (ma Zimbabwe) és a Dél-afrikai Köztársaság kormányai támogattak.

A polgárháború befejezésével papíron demokratikus rendszer jött létre, de a Frelimo uralmát azóta sem sikerült megtörni.

A választások tisztasága rendre erősen megkérdőjeleződött, ahogy az idén októberben tartott elnök- és parlamenti választásoké is.

Az ország hatalmas földgázkincsen ül,

amelynek nagy része a legészakkeletibb Cabo Delgado tartományban található. Csakhogy éppen ebben a tartományban tört ki az Iszlám Állam helyi szárnyához köthető dzsihádista felkelés 2017-ben, amely miatt szinte bele sem tudtak kezdeni az akkor 50 milliárd dollár értékű gázprojektekbe. A francia TotalEnergies egy 20 milliárd eurós LNG-projektet függesztett fel 2021-ben. Az amerikai ExxonMobil az olasz Enivel együttműködésben tervez egy másik LNG-projektet, de éppen november elején halasztották el az arról való döntést 2025 végéről 2026-ra, hogy egyáltalán elindítsák-e.

Miközben az ország északi részén dzsihádista felkelés dúl, Mozambik többi része viszonylag békés volt, egészen az október 9-én tartott választásokig. Az elnökválasztást hivatalosan a Frelimo elnökjelöltje, Daniel Chapo nyerte meg, aki az eddigi elnököt, Filipe Nyusit váltja majd. Legfőbb kihívója, a főleg a fiatalok körében népszerű Venâncio Mondlane, a néhány éve alakult Podemos párt (csak névegyezés van a spanyol Podemos párttal) jelöltje azonban vitatta az eredményeket, saját magát nevezve meg győztesként, és tiltakozásra szólította fel híveit. Hazai és külföldi, többek között EU-s megfigyelők is számos szabálytalanságot állapítottak meg a választásokkal kapcsolatban.

Opposition supporters, called by opposition leader Venancio Mondlane took to the streets of Maputo over alleged election rigging and police used tear gas to disperse them #MozambiqueProtests

A hatóságok erőszakosan léptek fel a tüntetőkkel szemben, már legalább 20, de akár 50 ember is meghalhatott a hetek óta tartó zavargásokban. A pokol azután szabadult el igazán, miután

álarcos fegyveresek október 18-án rátámadtak arra az autóra, amelyben Mondlane ügyvédje, illetve a Podemos szóvivője ült, és brutálisan végeztek a két férfival.

A fegyveresek 10-15 golyót lőttek ki az autóra, az ellenzékiek azonnal életüket vesztették.

: The has urged a probe into the assassination of two opposition party figures over the weekend. The men have been named as lawyer Elvino Dias and Podemos parliamentary candidate Paulo Guambe. Protest clashes have erupted in the capital city of Maputo #Mozambique