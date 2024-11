Hatalmas baklövést követett el a világ egyik legnépesebb országa: véletlenül elismerték Kína területi igényeit

Prabowo Subianto indonéz elnök novemberi pekingi látogatása során kiadott közös nyilatkozat említést tett „az egymást átfedő követelésekkel rendelkező területeken történő közös fejlesztésekről”. Ez sokak szerint szakítást jelentett Indonézia eddigi politikájával, mely szerint az ország nem ismeri el Kína kiterjedt igényeit a Dél-kínai-tenger felett. Az indonéz külügyminisztérium gyorsan reagált a felmerült aggályokra. Közleményükben leszögezték, hogy álláspontjuk változatlan, és a megállapodás nem befolyásolja az ország szuverenitását az Észak-Natunai-tenger felett.

Indonézia megismétli álláspontját, miszerint Kína követelésének nincs alapja a nemzetközi jogban, és nincs összhangban az 1982-es UNCLOS-szel

- áll a nyilatkozatban.

A minisztérium szerint a tervezett együttműködés elsősorban gazdasági jellegű, különös tekintettel a halászatra és annak megőrzésére. Hangsúlyozták, hogy ez segítheti a régóta húzódó ASEAN-Kína magatartási kódexről szóló tárgyalások előmozdítását is.

Szakértők szerint a félreértés részben az új indonéz kormány tapasztalatlanságából eredhet. Sugiono külügyminiszter, aki politikai újonc, kevés gyakorlati tapasztalattal rendelkezik a külügyek terén. Bill Hayton, a Chatham House munkatársa szerint a nyilatkozat „kezdett egy nagyon tapasztalatlan külügyminiszter óriási hibájának tűnni”. A helyzet tisztázása ellenére a félreértés hosszú távú következményekkel járhat. Aristyo Rizka Darmawan, az Universitas Indonesia munkatársa szerint

„Kína továbbra is fenntarthatja a korábbi nyilatkozatban bemutatott értelmezést”, ami bizonytalan hatással lehet a Jakarta és Peking közötti viszonyra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Official Navy Page from United States of AmericaGregory A. Harden II/U.S. Navy via Wikimedia Commons