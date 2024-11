Utakat, hidakat zártak le a tüntetők az oroszbarát szakadár tartományban, rendkívüli ülést hívott össze a vezetés

A tüntetők utakat és hidakat zártak le, követelve az öt aktivista szabadon engedését. A demonstrálók a főügyész szerint meg akarták támadni a helyi parlament képviselőit.

A szakadár köztársaság vezetője, Aszlan Bzsania összehívta a biztonsági tanács rendkívüli ülését.

Az öt aktivistát még hétfőn tartóztatták le a hatóságok, mert tiltakoztak az ellen a pénteken elfogadásra kerülő törvény ellen, melynek értelmében orosz vállalatok projekteket indíthatnak Abháziában, valamint föld- és ingatlantulajdont szerezhetnek a szakadár tartományban.

Occupied Abkhazia rebelled against the ratification of an investment agreement with Russia.Echo of the Caucasus writes that mass protests began after the signing of an agreement that allows Russian companies to implement investment projects in the unrecognized republic. The pic.twitter.com/UG8nJz0RZM