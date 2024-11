Kimondta a NATO erős embere: egyetlen dolog választotta el a szövetséget attól, hogy Ukrajnában háborúzzon

Rob Bauer admirális, a NATO Katonai Bizottságának leköszönő vezetője a Csehországban, Prágában megrendezett védelmi csúcstalálkozón ejtette el a kijelentését:

Teljesen biztos vagyok benne, hogy ha az oroszoknak nem lennének atomfegyvereik, akkor már Ukrajnában lennénk, és kiűznénk őket

- fogalmazott az admirális.

If Russia didnt have nuclear weapons, we would already be there, kicking them out of Ukraine, NATO Military Committee Chair Rob Bauer stated. pic.twitter.com/dUfnkL5kU3