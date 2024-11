Látványos felvétel: orosz drón vett üldözőbe egy ukrán helikoptert, centiken múlott, ki lett a győztes

Bár a drónok alapvetően leuralják az orosz-ukrán háború egét, azért az még mindig ritkának számít, ha egy-egy helikopterrel találkoznak, pláne, ha megpróbálnak összecsapni vele.

Az alábbi videón látható, hogy az orosz erők kiszúnak egy, az állásaikra rakétákat indító ukrán helikoptert, amelyet üldözőbe vesznek. A hajsznának először nincs semmi értelme (hiszen a drón lassabb), de az ukrán forgószárnyas úgy fordul, hogy keresztezze az útját.

Russia attempted to strike a Ukrainian Mi-24 helicopter with a quad UAV that was suppressed by an onboard anti-drone EW system. #OSINT