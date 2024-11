Felbukkantak a fronton a legendás Leopard tankok: Lancetekkel válaszoltak az oroszok

Úgy néz ki, az ukrán haderő jelentős mennyiségű Leopard 2-es harckocsit irányított át a Kurahove térségében zajló harcok támogatására, a kezdeti sikerek után megérkeztek az első felvételek a veszteségekről is.

Úgy néz ki, fontos szerepet játszanak Kurahove védelmében az ukrán haderő Leopard 2-es tankjai: az első harctéri sikerekről a napokban érkezett felvétel:

Ahogy más frontvonalokon, most is megjöttek a felvételek az első veszteségekről: az oroszok ráállították a Leopard 2-esekre a Lancet páncéltörő drónokat.

Úgy néz ki, egy Leopard 2A4-est és talán egy Leopard 2A6-ost sikerült harcképtelenné tenni.

Сразу два танка Leopard 2A4 попали под удары https://t.co/3UeeSdlHyg — Lost (Armour) November 13, 2024

Az orosz Lancet drónt széles körben az orosz haderő egyik legjobb fegyverének tartják, miközben a Leopard 2-eseket továbbra is az egyik legjobb ukrán harckocsiként emlegetik. Az ukrán tankok pechére a Lancetek kifejezetten azzal a céllal készültek, hogy ilyen technikát semlegesítsenek, de látható a felvételekből, hogy akár 2-3 telitalálatot is képes lehet felfogni egy Leopard 2-es, attól függően, hol csapódik be az ellenséges drón.

