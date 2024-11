Kiderült, miről beszélt Donald Trump és Joe Biden zárt ajtók mögött

Donald Trump megválasztott amerikai elnök és januárig hivatalban lévő elődje, Joe Biden amerikai elnök szerdán Ukrajnáról és a Közel-Keletről is szót ejtett az Ovális Irodában rendezett találkozójuk keretében - írja a Reuters. Mint arról beszámoltunk , a két régi rivális a hatalom zökkenőmentes átadását hangsúlyozta.

A nemzet és a világ előtt álló fontos nemzetbiztonsági és belpolitikai kérdéseket vitattak meg

- közölte a sajtó munkatársaival Karine Jean-Pierre, a Fehér Ház szóvivője, aki "szívélyesnek" nevezte a demokrata Joe Biden és republikánus elődje, egyben utódja, Donald Trump 2 órásra nyúló megbeszélését.

Biden amellett érvelt Trumpnak, hogy Ukrajna támogatása az Egyesült Államok nemzetbiztonsági érdeke,

mert egy erős és stabil Európa megakadályozza, hogy Amerikát háborúba rángassák - fejtette ki Jake Sullivan, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója.

Trump ígéretet tett az orosz-ukrán háború gyors befejezésére, anélkül, hogy megmondta volna, ezt hogyan érné el.

A republikánus zászlóvivő a New York Postnak arról számolt be, Bidennel nagyon sokat beszéltek a Közel-Keletről.

Tudni akartam a véleményét arról, hogy hol tartunk

- idézte Trumpot a Post. "És [Biden] ezt elmondta, nagyon kegyes volt."

A találkozó során, amelyen a két politikus kabinetfőnöke, Jeff Zients és Susie Wiles is jelen volt, Biden a Kongresszus "béna kacsa" ülésszakára vonatkozó prioritásait hangsúlyozta, beleértve a kormány finanszírozását és a katasztrófaelhárításhoz szükséges további források biztosítását - tette hozzá Jean-Pierre.

A first lady, Jill Biden is üdvözölte Trumpot a Fehér Ház bejáratánál, és átadott egy levelet felesége, Melania Trump számára. A régi-új first lady hivatala közölte, Melania Trump nem vesz részt a fehér házi találkozón, de sok sikert kíván férjének.

A leköszönő és az érkező elnök megbeszélése idején hagyományosan a first ladyk is le szoktak ülni egymással. 2020-ban az akkor választási csalást kiáltó Donald Trump nem hívta meg a Fehér Házba Joe Bident és feleségét hivatali ideje lejártakor.

Címlapkép: Joe Biden amerikai elnök és Donald Trump megválasztott elnök találkozója a Fehér Ház ovális irodájában Washingtonban 2024. november 13-án. Címlapkép forrása: Al Drago/Bloomberg via Getty Images