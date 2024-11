Megérkezett az amerikai segítség: a legnehezebb fronton vetik be Ukrajna nehéztüzérségét

Beszámolók alapján 2Sz7 Pionokkal erősítette meg Toreck védelmét az ukrán haderő. A 203 milliméteres tüzérségi eszköz korábban egy ideig parkolópályán volt Kijev haderejénél, miután a háború első hónapjaiban kifogytak a lőszerekből.

A speciális kalibert azóta sem gyártja sem Ukrajna, sem egyéb nyugati partnere, az orosz import pedig természetesen ellehetetlenült. A fegyverek végül 2024 nyarán kerülhettek vissza a frontszolgálatba, miután kiderült,

az amerikai M110-es tarackokhoz gyártott 8 inches lőszerek kompatibilisek a szovjet fegyverrel.

A 2Sz7-es az ukrajnai háború egyik legnagyobb kaliberű tüzérségi fegyvere. Mivel régi, szovjet eszköz, Oroszország és Ukrajna egyaránt használja őket.

Oroszország hetek óta jelentős nyomást fejt ki a torecki szektorban, az utolsó hetekben már a településen belül zajlottak a harcok. A legutóbbi jelentések szerint Ukrajna képes volt néhány városi szektorból kiszorítani az orosz erőket.

Heavy fighting continues in Toretsk, especially in the southern Zabalka district of the city.Russian forces reportedly broke back into the eastern part of this district, occupying the school and a number of 3-story buildings. In the south, after reports of success in pushing pic.twitter.com/h6EeBSl4dg