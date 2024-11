Új szuperfegyverrel rukkolt elő a Bayraktarok gyártója, ez még az oroszok által rettegett drónt is túlszárnyalja

Az Akinci UCAV tesztje során használt İHA-230 rakétát a török Roketsan védelmi vállalat fejlesztette ki kifejezetten drónokkal közös felhasználásra. A hivatalos leírás szerint a rakéta 20-150 kilométeres hatótávolsága lehetővé teszi az ellenséges légvédelem hatókörén kívülről történő csapásmérést.

A Baykar közlése szerint az Akinci jelenleg

az egyetlen olyan pilóta nélküli légi jármű, amely képes ilyen rendszer indítására, akár 150 kilométeres hatótávolsággal.

Az İHA-230 rakéta teljesítményének fokozása érdekében nemrégiben módosításokat hajtottak végre. Javították a farokrész aerodinamikáját, valamint frissítették az elülső felületeket, ami növelte a rakéta általános stabilizációját.

Turkish Bayraktar AKINCI UCAV successfully tested two UAV-230 (İHA-230) ballistic supersonic missiles, hitting a target 155 km away with precision. With an operational range of up to 150 km, UAV-230 stands out globally as the only UCAV-launched system to achieve this distance. pic.twitter.com/cxMgJjrZML