Hiába próbálta titkolni, lebukott a diktatúra: Oroszország rettegett fegyverét kapták meg

Az észak-koreai KCNA hírügynökség közölte: Kim Dzsongun megtekintett egy dróntesztet csütörtökön, és azt hangsúlyozta, hogy fel kell gyorsítani az újonnan kifejlesztett katonai drónok gyártását. Ezt követően az ország vezetője elrendelte, hogy

a lehető leghamarabb teljes erővel kezdjék meg ezeknek az eszközöknek a tömeges előállítását.



Phenjan az elmúlt időszakban egyre közelebbi kapcsolatba került Oroszországgal, Észak-Korea fegyvereket és csapatokat is küldött Moszkva megsegítésére az ukrajnai fronton, cserébe a Kreml több modern haditechnológiát is átad a rezsimnek.

Ez látható az alábbi példán is, ugyanis az észak-koreaiak kezdetleges módon igyekeztek eltakarni az új, sorozatgyártott drónt, de a Lancet-1-es annyira egyértelmű, és összetéveszthetetlen alakját nem sikerült megfelelően kitakarni:

North Korean State Media is reporting that Supreme-Leader Kim Jong Un has ordered the Full-Scale Mass Production of One-Way Aerial Attack Drones, as their Scope of use in Military Activities is Expanding and their Implementation on the Battlefield has been observed during both pic.twitter.com/pvDPOXbbTX