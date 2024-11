Az Egyesült Államok hátsó kertjében rendezkedik be Kína

A kínai gazdasági befolyás erősödése Latin-Amerikában aggodalmat kelt az Egyesült Államokban - számolt be a BBC

Az Egyesült Államok és Kína közötti geopolitikai versengés új színtere bontakozik ki Latin-Amerikában, ahol Peking jelentős gazdasági befolyásra tett szert az elmúlt években. Miközben Washington figyelme más régiókra összpontosult, Kína infrastrukturális beruházásokkal és kereskedelmi kapcsolatok kiépítésével erősítette pozícióját az USA hagyományos érdekszférájában. A folyamat újabb mérföldköve a perui Chancay kikötő fejlesztése, amely átrajzolhatja a térség kereskedelmi útvonalait.

A 3,5 milliárd dolláros beruházással megvalósuló Chancay kikötő szimbolikus jelentőségét mutatja, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök személyesen vett részt az avatóünnepségen.

A kínai állami tulajdonú Cosco Shipping által irányított projekt várhatóan jelentősen lerövidíti a szállítási időt Latin-Amerika és Ázsia között, miközben nagyobb kapacitású hajók fogadására is alkalmas lesz.

Az USA olyan sokáig nem volt jelen Latin-Amerikában, Kína pedig olyan gyorsan lépett be, hogy a dolgok az elmúlt évtizedben valóban átrendeződtek

- nyilatkozta Monica de Bolle, a washingtoni Peterson Institute for International Economics vezető munkatársa.

A Chancay kikötő nem csupán Peru számára jelent gazdasági lehetőséget. A tervek szerint Chile, Ecuador, Kolumbia és Brazília exportőrei is használhatják majd a létesítményt, ami tovább erősítheti Kína kereskedelmi kapcsolatait a régióval. Peking már most is jelentős felvevőpiaca a latin-amerikai nyersanyagoknak, például a brazil szójababnak és a chilei réznek.

Az amerikai katonai vezetők aggodalmukat fejezték ki a kínai beruházások stratégiai következményei miatt. Laura Richardson tábornok, az amerikai déli parancsnokság korábbi vezetője szerint Kína "hosszú távú játékot játszik a kettős felhasználású helyszínek és létesítmények fejlesztésével a régióban", amelyek a jövőben akár katonai célokat is szolgálhatnak, hiszen a kikötő van olyan mély, hogy a hadihajók is igénybe vehessék.

Az Egyesült Államok láthatóan lépéshátrányba került Latin-Amerikában. Joe Biden elnök csak hivatali ideje végén látogatott először a térségbe, míg Hszi Csin-ping rendszeres vendég a régióban. Álvaro Méndez, a London School of Economics professzora szerint "az USA olyan alacsonyra tette a lécet, hogy Kínának csak egy kicsit kell jobbnak lennie ahhoz, hogy átjusson az ajtón".

A latin-amerikai országok többsége igyekszik egyensúlyozni a két nagyhatalom között. Ugyanakkor a régió gazdasági szükségletei miatt sokan nyitottak a kínai befektetésekre, annak ellenére, hogy ez kockázatokat is hordoz. Több fejlődő ország már szembesült az adósságcsapda veszélyével a kínai infrastrukturális projektek kapcsán.

Címlapkép forrása: Hidalgo Calatayud Espinoza/picture alliance via Getty Images