Orosz katonák közé menekült a szakadár elnök, a tüntetések elfojtásáról folytat tárgyalásokat a forrongó országban

Érkeznek a videók a péntek esti/éjszakai Abháziáról, ahol a forrongó tömeg még mindig a parlamentnél tartózkodik. A tömeg a tájékoztatók szerint nem oszlik, az ország ellenzéke egy órát adott Aszlan Bzsanja elnöknek a lemondásra.

As for the news from Abkhazia, the protesters have not dispersed. Earlier, the opposition gave President Aslan Bzhania an hour to resign, but he refused and then allegedly fled to a Russian military base. Video from a few hours ago.Officially, the presidents press service pic.twitter.com/qDiQJGC1hr