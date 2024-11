Van egy orosz fegyver, amely még a szupermodern Szu-57-esnél is több országot érdekel

Több délkelet-ázsiai ország is érdeklődik a modernizált és felfegyverzett Jak-130M repülőgép iránt – számolt be róla a Ria Novosztyi

Alexszandr Mihejev, az orosz fegyverexportért felelős vállalat, a Roszoboronexport vezérigazgatója a Zuhaiban megrendezett kínai légiparádén és fegyverexpón jelentette be, hogy több érdeklődő is akadt a modernizált Jak-130M kiképző repülőgépek.

Délkelet-Ázsia képviselői, ahol Jak-130-as repülőgépeket üzemeltetnek, természetesen élénk érdeklődést mutatnak iránta. Biztos vagyok benne, hogy a közeljövőben továbblépünk a megegyezés kidolgozása felé

- mondta.

A Jak-130-as harci kiképző repülőgép jelenleg néhány délkelet-ázsiai országban, köztük Laoszban, Bangladesben és Mianmarban áll szolgálatban.

A Jak-130M prototípusát először az Armija 2024 fegyverexpón mutatták be. A Jakovlev sajtószolgálata arról számolt be, a modernizált repülőgép képes lesz sikeresen teljesíteni a harci feladatokat alacsony intenzitású konfliktusokban. Tehát, habár a Jak-130-as repülőgépet eredetileg katonai pilóták kiképzésére fejlesztették ki, most exportra szánt könnyű támadó repülőgépként pozícionálják.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons