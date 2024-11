Videó: lecsapott a tűpontos HIMARS-rendszer, darabokra szaggatta az orosz rakétatüzérséget

Orosz katona tette közzé a videót, amely két BM-21 Grad rakéta-sorozatvető maradványairól készült. Az elmondása alapján – miközben a kiégett és elpusztított erdőben sétál – az erdő korábban sűrű volt, de most kiégett és kicsavart fák láthatóak, amelyek néhánya még mindig parázslik a támadástól.

A támadást állítólag egy, az

Amerikai Egyesült Államok által adományozott HIMARS rakéta-sorozatvető segítségével hajtották végre az ukrán fegyveres erők.



Russians filmed the remains of two BM-21 Grad MLRS systems, destroyed by Ukrainian GMLRS projectiles. pic.twitter.com/yBLe6kpAi1