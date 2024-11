Súlyos részletek derültek ki az odesszai rakétatámadásról – Szarvashibát véthetett a légvédelem

Dél körül járták be a közösségi médiás felületeket azok a képek, amelyek az egyik legnagyobb ukrán várost ért rakétacsapás utáni pillanatokat rögzítették. A felvételeken lángoló autók és romos lakóépületek láthatóak. A támadás utáni első pillanatokban többen azzal kezdték gyanúsítani Moszkvát, hogy szándékosan támadt civilek elleni célpontra. Az orosz milbloggerek ezt tagadták, olyan narratívák kezdtek el terjedni, amely szerint az oroszok valójában egy hotelre mért csapást, amit az ukrán hadsereg használt bázisként.

The Ukrainian Air Force commented on the attack on Odesa. At 11:57, Russia attacked Odesa with a ballistic pic.twitter.com/4ZSril0GX6