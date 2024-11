Nem mindennapi ajándékkal kedveskedett Vlagyimir Putyin Észak-Korea népének a háborúba küldött katonákért

Az orosz kormány közleménye szerint az állatok

Vlagyimir Putyin ajándéka a koreai népnek.

Az állatok repülőgéppel történő átszállítását Alekszandr Kozlov, a természeti erőforrásokért felelős orosz miniszter felügyelte.

After North Korean troops were sent to Russia, Putin gifted over 70 animals from the Moscow zoo to North Korea.Bears, lions, yaks and birds were sent to Pyongyang zoo. pic.twitter.com/7VL94MaEux