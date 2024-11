Kiborult Putyin hű szövetségese: küszöbön a NATO szárazföldi offenzívája!

A fehérorosz állami televízió szerint a lengyel hírszerző ügynökségek végzik a fehérorosz ellenzékiekből, valamint Minszk által szélsőségeseknek titulált emberekből álló fegyveres csoportok kiképzését. Az állítólagos kiképzőtáborok több lengyel városban, köztük Varsóban, Krakkóban és Gdanskban találhatók.

Egy fehérorosz "oknyomozó műsor" felvételeket mutatott be az állítólagos tervről. Szerintük az ország területére először Lengyelországból, Litvániából és Ukrajnából "nacionalista" erők szivárognának be az országba, ezt követően a NATO a "demokrácia szavatolása céljából" bevonulna az Oroszországgal szoros szövetséget ápoló Fehéroroszország déli területeire.

️ Armed groups from Poland, Lithuania, and Ukraine have a plan to attack four territories in southwestern Belarus, according to the local ONT television channel.The report states that this operation is being developed in the West in collaboration with the Belarusian pic.twitter.com/JVTpXOUqYR