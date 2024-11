Már alakul a világ legnagyobb hatalmú kormánya, felrobbant az internet: rájuk figyelnek most az emberek

A november 5-ei amerikai elnökválasztás óta a megválasztott elnök, Donald Trump sorra jelenti be, hogy kiket látna szívesen a 2025-ben felálló kormány soraiban, valamint a legfontosabb szövetségi szervezetek élén. Az eddigi nevek között szerepelnek korábban elnöki babérokra törekvő politikusok, milliárdos üzletemberek és még televízióból ismert médiaszemélyiségek is. Egyes személyekre már korábbi utalások alapján lehetett számítani, míg mások meglepő választásnak bizonyultak. A Google Trends keresési adatai alapján utánajártunk, hogy az amerikai internetezők melyik jelöltre voltak leginkább kíváncsiak a Google-ben.

Már körvonalazódik, hogyan fest majd a világ legnagyobb hatalmú kormánya

Bár november 5-én a következő amerikai elnök kilétére fény derült, a világpolitikára legnagyobb hatást gyakorló kormány többi tagjáról csak akkor kezdődött el igazán a találgatás. Ugyan voltak olyanok, akiket már a kampányidőszak alatt is bizonyos kormánytisztségek várományosaiként tartottak számon,

Trump az elmúlt hetekben sorban állt elő a legfontosabb pozíciókra vonatkozó jelöltjeivel.

Még mielőtt a konkrét nevekre térnénk, fontos tisztázni, hogy a megválasztott elnök nem egy személyben dönt a felálló kormány tagjairól. A leendő elnök által bejelentett személyeknek - a nem csupán tanácsadói pozíciók esetén - a jövő év elején összeülő új szenátus előtt először meghallgatáson kell részt venniük, amelyet követően a testület szavazással dönt a tisztséget illetően. A jelölteknek a 100 fős szenátusból az egyszerű többség, tehát 51 fő szavazatát kell megnyerniük. A választási eredmények ismeretében a republikánusok körében elfogadottabbnak számító jelöltekről nem lesz nehéz a Szenátusnak döntést hoznia, lévén, hogy az amerikai törvényhozás felsőházában is többséget szereztek a republikánusok (53 szenátoruk lesz a testületben).

Az első, külpolitikai és nemzetbiztonsági pozíciókra érkező jelöltek megjelenésekor külön cikket szenteltünk annak, hogy Trump jelöltjei milyen változásokat hozhatnak majd az Egyesült Államok álláspontjában a jelenlegi globális konfliktusokat nézve. Annak ellenére, hogy Trump szereti magát békepárti elnökként bemutatni, az általa választott védelmi tisztviselők közöl sokan hagyományosan az Egyesült Államok erősebb külpolitikai fellépését támogatják a nemzetközi konfliktusokban. A múlt hét folyamán körvonalazódó névsor alapján,

várhatóan Pete Hegseth , a Fox News műsorvezetője, gárdista őrnagy lesz a védelmi miniszter,

, a Fox News műsorvezetője, gárdista őrnagy lesz a védelmi miniszter, Marco Rubio floridai szenátor a külügyminiszteri széket kaphatja,

floridai szenátor a külügyminiszteri széket kaphatja, Mike Waltz ezredes, floridai kongresszusi képviselő lesz Trump nemzetbiztonsági tanácsadója,

ezredes, floridai kongresszusi képviselő lesz Trump nemzetbiztonsági tanácsadója, Elise Stefanik, a Képviselőház republikánus konferenciájának elnöke pedig az Egyesült Államok ENSZ-követe lesz.

Ami a többi jelöltet illeti, egyes nevek még Trump saját pártján belül, valamint a nemzetbiztonsági körökben is megosztónak bizonyultak.

Talán a legnagyobb megbotránkozást keltő jelölt az igazságügyi miniszteri és azzal együtt a főügyészi pozíció korábbi várományosa, a jelöltségtől nemrég visszalépő Matt Gaetz, floridai kongresszusi képviselő volt. Gaetz múltjában a legnagyobb figyelmet kapó dolog kétségtelenül, hogy az általa megpályázott minisztérium 2021-ben még éppen ellene vizsgálódott, kiskorúak ellen elkövetett szexuális visszaélés és drogfogyasztás gyanúja miatt.

A volt kongresszusi képviselő és iraki veterán Tulsi Gabbard a nemzetbiztonsági igazgatói (DNI) tisztségét kaphatja majd meg, amivel a napi szintű hírszerzési jelentésekért is felelni fog majd, ezáltal hatást gyakorolva az elnök döntéseire. Gabbardot leginkább az Ororszországgal és Szíriával szembeni békülékeny álláspontjáért kritizálják , egyesek egyenesen az "orosz tábor" támogatójának tartják.

(DNI) tisztségét kaphatja majd meg, amivel a napi szintű hírszerzési jelentésekért is felelni fog majd, ezáltal hatást gyakorolva az elnök döntéseire. Gabbardot leginkább az , egyesek egyenesen az "orosz tábor" támogatójának tartják. Egy másik megosztó jelölt, az idei elnökválasztáson még független jelöltként elinduló Robert F. Kennedy Jr. (RFK), akit Trump az egészségügyi és szociális minisztérium vezetői posztjára delegálna. Az országos kampánya miatt már egyébként is nagy figyelemmel kísért RFK jelölése a politikus vakcinakritikus megszólalásaival kavart nagy port, amely rendkívül megosztóvá teszi a jelölését, különösen az egészségügyi pozícióra.

A szintén az üzleti életből induló Donald Trump milliárdos üzletembereket is válogatott a kormányába.

A korábban pletykaként már belengetett, kormányzati hatékonyságért felelős minisztérium vezetésére Trump a kampányban őt jelentős összegekkel támogató milliárdost, a Teslát és a SpaceX-et vezető Elon Muskot , valamint a gyógyszeriparban érdekelt volt republikánus elnökaspiránst, Vivek Ramaswamyt jelölte ki.

, valamint a gyógyszeriparban érdekelt volt republikánus elnökaspiránst, jelölte ki. A profeszionális pankrációt népszerűsítő (WWE) alapítója és korábbi vezetője, Linda McMahon a Kisvállalati Hivatal,

a Kisvállalati Hivatal, a nagy brókervállalatot, a BGC Group-ot vezető Howard Lutnick a kereskedelmi minisztérium,

a kereskedelmi minisztérium, míg a milliárdos kockázatitőke-befektető Scott Bessent a pénzügyi tárca várományosa lehet.

Az internetezőket is foglalkoztatja a leendő kormánytagok kiléte

Korábbi írásunkban már részletesen bemutattuk a Google Trends alapjait, a Google Trends használatának főbb tudnivalóit, és összefoglaltuk, pontosan hogyan kell értelmezni a Google Trends grafikonjainak adatait, és a program "Jelenleg felkapott" aloldalát ahhoz, hogy megtudjuk, mik a legnépszerűbb témák, hírek a világban és Magyarországon.

Az amerikai elnökválasztást követően hosszabban foglalkoztunk a legnagyobb figyelmet élvező csatatérállamok Google Trends adataival, a választás napját nézve, valamint megnéztük, mi iránt érdeklődnek a demokrata szavazók a választási csalódást követően, illetve hogy az emigráción elgondolkodó amerikaiak mely országok felé tendálnak leginkább.

A következő amerikai kormány potenciális tisztségviselőinek bejelentését követően rendre megugrott az irántuk való érdeklődés a Google-ben. Hogy a valós érdeklődést leginkább tükröző adatokat kapjuk, minden jelölt esetén a leggyakrabban használt keresési kifejezéseket (rendszerint a vezetéknevüket) használtuk a Google Trends-ben.

Az alábbi ábrán láthatóan

Gaetz és hegseth neve generálta a legnagyobb kiugrást a bejelentésüket követően,

de az elnökválasztást követő napokban érkező bejelentések mindegyik jelölt nevének használatát megdobták. Kennedy (RFK, az ábrán lilával jelölve) vélhetően azért generált november 5-én egy kisebb kiugrást, mivel független jelöltként ő is elindult az akkor tartott elnökválasztáson.

A kiugrást a hét felkapott trendjei is jól szemléltetik: az elmúlt héten a második és harmadik legtöbb keresést generáló téma volt a két jelölt neve (és a hozzájuk kapcsolódó keresések, amelyek a rendszer hozzávesz).

Ha hosszabb, ötéves időtávot szemlélünk, a jelöltek korábbi munkássága alapvető befolyással volt az irántuk való érdeklődésre. 2020-ban még a demokrata elnökjelöltségért induló Gabbardra, 2021 tavaszától pedig a szexuális visszaélési botrányba keveredő, és a Capitolium elleni ostromról alkotott véleménye miatt is hírekbe kerülő Matt Gaetzre érkező keresések ugrottak meg.

Ha a keresési adatok területi eloszlását nézzük, jelentős különbségek figyelhetőek meg országszerte. Az USA jelentős részén a korábbról már ismert Robert F. Kennedy Jr. monogramjára kerestek rá a legtöbben, míg saját államában, Floridában, Texasban, valamint a nyugati parton a leendő külügyminiszter, Marco Rubio iránt érdeklődtek a leginkább.

Lévén, hogy a fenti nevek döntően külpolitikai, nemzetbiztonsági tisztségek várományosai, az irántuk való érdeklődés

világszerte is jelentős kiugrás történt a nevekre érkező keresésekben.

A kormányba kerülő milliárdos üzletemberek iránti érdeklődést külön grafikonon néztük meg. Az alábbi grafikonon látható adatok alapján a kormánypozícióra jelölt milliárdos üzletemberek, jóval moderáltabb érdeklődést váltottak ki és a bejelentésük után sem emelkedett meg egyértelműen a rájuk érkező keresések száma.

Egyedül a korábban már ismert, a republikánus előválasztáson induló Ramaswamy szóba kerülése generált kiugró érdeklődést a Google-felhasználók körében.

A fenti üzletemberek jóval kisebb nemzetközi visszhangot kaptak, így nem meglepő módon világszerte nem emelkedtek meg a nevükre leadott keresések. Ha térképen nézzük a világszerte gyűjtött adatokat, az látszik, hogy a legtöbb államban

McMahon dominálta a kereséseket, azonban Ramaswamy Kínában és Indiában megelőzte őt.

Ha ötéves intervallumban nézzük az adatokat, McMahon neve mozgatta meg a legtöbb internetezőt. Az utóbbi években csupán Ramaswamy tudott időnként nagyobb érdeklődést generálni.

Talán a legnagyobb visszhangot keltő, kormánypozícióra jelölt személy Elon Musk, akinek a nevére - különböző vállalkozásai és markáns megnyilvánulásai miatt - szignifikánsan több keresés érkezik a többi jelölténél. A milliárdos vállalkozó neve rendkívül gyakran fordul meg a sajtóban, a kampány végétől (mikor már közös eseményeken is részt vett a republikánus jelölttel) kezdve pedig a vezetéknevére érkező keresések is rendkívüli mértékben megszaporodtak.

Végezetül, érdekességképp figyelemre méltó, hogy Musk nevével párhuzamosan

az általa a jövőben vezetni kívánt minisztérium rövidítésére érkező keresések is kilőttek.

Ennek oka, hogy az üzletember korábbi közösségi média megnyilvánulásait követően nagyot ugrott a "Dogecoin" nevű, leginkább egy viccként induló kriptovaluta árfolyama. Ezzel párhuzamosan - felülve a viccre - Musk jövőbeli minisztériumának az amerikai nevéből (Department of Government Efficiency) fakadó rövidítése is DOGE lesz, ami a négybetűs kifejezés kereséseit is nagyban megemelte.

