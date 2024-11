Figyelmeztet a világ leggazdagabb embere: szupergyorsan robog a csőd felé Amerika

Musk az X közösségi médiaplatformon reagált egy bejegyzésre, amely arra hívta fel a figyelmet, hogy 2023-ban az amerikai kormány 6,16 billió (ezermilliárd) dollárt költött, miközben csak 4,47 billió dollár bevétele volt.

A Tesla-vezér szerint ezt a tendenciát meg kell fordítani, és egyensúlyba kell hozni a költségvetést.

Az USA államadóssága 2024 elején átlépte a 34 billió dolláros határt, ami nagyrészt a Covid-járvány és a lezárások miatt hozott gazdaságélénkítő intézkedéseknek tudható be.

Donald Trump megválasztott elnök újraválasztása után szinte azonnal bejelentette: Elon Musknak szabad kezet ad az állam működési hatékonyságának rendbehozásához, a milliárdosnak engedélyezte is a Doge Department Of Government Efficiency (DOGE) létrehozását. A milliárdos szerint ez a részleg akár 2 billió dollárt is le tudna faragni az amerikai kiadásokból.

Meg fogjuk javítani Amerikát egy mémcoinról elnevezett részleggel"

- viccelődött Musk egy X-bejegyzésben, utalva a dogecoin kriptovalutára, amelyet korábban a "kedvenc" kriptopénzének nevezett.

A dogecoin árfolyama az elmúlt hónapban több mint háromszorosára emelkedett, részben Musk támogatásának köszönhetően. Mark Cuban milliárdos befektető még azzal is viccelődött, hogy Musk akár az amerikai államkincstárba is betehetné a dogecoint.

Közben Donald Trump volt elnök is felvetette a kriptovaluták használatát az államadósság kezelésére.

Kifizethetnénk a 35 milliárd dollárunkat - adjunk nekik egy kis kriptocsekket, jó? Átadunk nekik egy kis bitcoint, és eltöröljük a 35 milliárd dollárunkat"

- mondta Trump egy korábbi nyilatkozatában.

A volt elnök júliusban egy "stratégiai nemzeti bitcoin-tartalék" létrehozását is ígérte, és azt jósolta, hogy a bitcoin idővel háttérbe szoríthatja az arany 16 milliárd dolláros piaci kapitalizációját.

Címlapkép forrása: Samuel Corum/Getty Images