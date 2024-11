Kitiltották Amerika első transznemű képviselőjét a női vécéből, itt a reakciója

Nem azért indultam az Egyesült Államok alsóházi képviselőjének, hogy arról beszéljek, milyen mosdót használok. Nem azért indultam, hogy magamról beszéljek. Azért indultam, hogy a delaware-i emberekért tegyek

- jelentette ki Sarah McBride megválasztott demokrata képviselő vasárnap. Az ezelőtt Delaware állami szenátoraként szolgáló McBride hozzátette: "miközben a kongresszusi republikánusok, úgy tűnik, hogy a mosdókra és a transzneműekre, és különösen rám összpontosítanak", ő arra fókuszál, hogy segítsen a delaware-i lakosok életén.

Az őt célzó lépéseket "figyelemelterelési kísérletnek" titulálta a politikus.

McBride republikánus kollégája, Nancy Mace múlt hétfőn nyújtott be egy törvénytervezetet, ami megtiltotta volna a transznemű nőknek, hogy a nemi identitásuknak megfelelő mosdót használják - írja a Hill. Szerdán Mike Johnson republikánus házelnök közölte,

a házszabály átírásával eleget tett Mace indítványának.

Johnson elmondta, a Capitolium és a képviselőházi irodaházakban található összes mosdó és öltöző kizárólag az adott biológiai nemhez tartozó személyek számára van fenntartva. "A férfi az férfi, és a nő az nő, és a férfi nem válhat nővé" - idézi a Hill Johnsont, aki egyúttal leszögezte, hisz a Biblia tanításában és az emberek tiszteletteljes bánásmódjában. A louisianai politikus mindazonáltal emlékeztetett, hogy

minden képviselői irodának saját mellékhelyisége van, és a Capitolium egész területén rendelkezésre állnak uniszex vécék.

McBride akkor közleményben kijelentette, "követni fogom a Johnson házelnök úr által felvázolt szabályokat, még akkor is, ha nem értek velük egyet." Képviselőtársa döntését a dél-karolinai Mace azzal kommentálta az X-en, "Rendkívüli hírek: egy férfi hajlandó a férfi vécét használni."

Szerdán Hakeem Jeffries, a demokraták frakcióvezetője "bullyinggal" vádolta a republikánusokat.

Ezt vonták le a választásból? Ez a prioritásuk? [...] Valóban az amerikaiak problémáinak megoldására fókuszálnak?

- tette fel a kérdést Jeffries a sajtótájékoztatóján.

Oh you thought threatening me would silence me? No. I just doubled down and filed a new bill to protect women and girls across the entire country on all federal property everywhere. pic.twitter.com/TmRgtSQqFx