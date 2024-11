Bármikor jöhet a nagy fordulat Ukrajnában: elsöprő ellentámadásra készül Kijev

Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok adott nyilatkozatot a média képviselőinek, amelyben az ukrajnai háború lehetséges jövőjéről is szó esett.

Sokat sejtető mondatot ejtett el az ukrajnai tábornok egy beszélgetés során, amely jelezheti, hogy Kijev változtatni készül a stratégiáján:

Nem lehet győzelmet elérni, ha az ukrán erők megelégszenek azzal, hogy csak védekeznek. Meg kell ragadnunk a kezdeményezést, és ellentámadásokat kell indítanunk. Megcsináljuk, de hogy hol és ki által? Majd meglátják.

A kijelentés azért is érdekes, mert 2024-ben Ukrajna szinte minden frontszakaszon folyamatos védekezésre volt kényszerítve és ennek ellenére is több területet is szereztek az oroszok. Mégsem volt teljesen sikertelen ez az év katonai szempontból Kijev számára, mivel Kurszknál augusztusban váratlanul nagyszabású támadást indítottak, és közel 1000 négyzetkilométernyi területet szereztek meg.

A legtöbb beszámoló viszont borús képet fest az ukrán védelmi erők állapotáról: kimerültségre, ellátáshiányra panaszkodnak, ráadásul a létszámmal is gondok lehetnek.

Közben Donald Trump amerikai elnökké választása veszélybe sodorta Ukrajna támogatását is, ezért kérdéses, hogy mikor indulhat az említett nagyszabású ellentámadás. A hamarosan beköszöntő tél szintén nem teremt ideális körülményeket a támadáshoz, tavasszal pedig az olvadást követő felázott, mocsaras talaj nehezíti a páncélosokkal végrehajtott hadműveleteket. Viszont ahogy az elmúlt két és fél évben Kijev már bizonyította néhányszor, képesek lehetnek alaposan meglepni az oroszokat.

Címlapkép forrása: Maksym Kishka/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images