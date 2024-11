Kiderült: majdnem teljesen más eredmény született az orosz-ukrán háborúban

Vlagyimir Putyin már 2008-ban megtámadta volna Ukrajnát, ha Kijev ekkor elkezd a NATO felé közeledni – jelentette ki Angela Merkel volt német kancellár a BBC-nek adott interjújában. A német vezető arra is kitért, hogy ha az oroszok korábban indítanak inváziót, Ukrajna közel sem lett volna erre ilyen jól felkészülve.

Teljesen világos számomra, hogy Putyin nem nézte volna végig ölbe tett kézzel, ahogy Ukrajna csatlakozik a NATO-hoz. És ekkor Ukrajna közel sem állt még olyan készen a háborúra, ahogy 2022 februárjában”

– mondta a német politikus.

Arra is kitért, hogy minden áron el kell kerülni, hogy atomháborúvá eszkalálódjon a mostani konfliktus. Hozzátette: szerencsére Kína is vehemensen ellenzi az atomfegyverek használatát, ez pedig Oroszország számára is visszatartó tényező.

Merkel korábban azt is mondta: Putyin eredetileg nem akarta megtámadni Ukrajnát, ez a döntés szerinte a „nyugat viselkedése miatt” született meg az orosz vezető fejében.

