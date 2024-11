Berúgta az ajtót a Conall Európában: több mint száz járatot törölni kellett egy fontos reptéren

Ötvennyolc induló és negyvennégy érkező járatot töröltek szerdán az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtéren a Conall nevű vihar miatt – jelentette be a légikikötő, hozzátéve, hogy a törölt járatok nagy része a holland KLM légitársaság Európán belül közlekedő járatai.

Az NlTimes című holland hírportál által idézett közleményből az is kiderül, hogy további 18 érkező és egy induló járat esetében késésre lehet számítani.

A Holland Királyi Meteorológiai Intézet mindeközben

narancssárga riasztást adott ki Hollandia északi részére, figyelmeztetve, hogy a Conall nyomán érkező széllökések sebessége elérheti az óránkén 130 kilométert is.

A közleményben forgalmi dugókra is intettek, külön óvatosságra szólítva fel a kerékpárosokat, teherautósofőröket és a vontatóval közlekedő autókat. Nem zárták ki emellett azt sem, hogy a heves szelek fákat csavarhatnak ki, illetve háztetőket rongálhatnak meg.

A The Guardian beszámolója szerint a Conall miatt Dél-Angliában több vonatot is törölni kellett. Anglia déli és délkeleti részén 40 cm-nél is több eső esett, és további esőzés várható.

