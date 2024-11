Csúnya csapdába futottak bele az orosz kommandósok, de nem Ukrajnában

Egyelőre meglehetősen ritkás az információáramlás Szíriából, de nagyon úgy fest, hogy a Törökország által támogatott szunnita Hajat Tahrir al-Sham több tucat falut foglalt el reggel óta Aleppó városától északnyugatra.

Az Telegramon az orosz bloggerek arról írnak, hogy az FSZB (orosz belbiztonsági szolgálat) egyik őrjárata is összetalálkozott az iszlamistákkal, akik megfutamodást színlelve csapdába csalták az oroszokat, több ügynökkel végezve.

A közösségi médiában több videó és fotó is terjeng a támadásról, ezek nagy részén halott kaukázusi férfiak láthatóak, így nem tesszük közzé itt őket.

Vannak olyan fotók, amik viszont a Hajat Tahrir al-Sham által zsákmányolt fegyvereket mutatják. Bár néhány Kalasnyikov még messze nem bizonyíték arra, hogy orosz fegyveresektől szerezték őket (hiszen ezek a térség legnépszerűbb gépkarabélyai), a fotó alján látható "drónvadász" elektronikus harcászati eszköz kifejezetten új technológiának számít, nem valószínű, hogy az oroszok átadták volna a szír kormányerőknek.

Rebels might not know it, but they've got SSO kit here, so either dead or got out in a hurry - Zenitco'd AK-74(M) w/ suppressor & ELCAN SpecterDR, etc- EURO-ish AR-15 w/ Perst-3, Optic, Mini Suppressor, etc.- Late Mod. MP-446 - Made #Aleppo