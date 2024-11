Súlyos utcai zavargások dúlnak a népszerű olasz városban, rendkívüli készültség lépett életbe

A város délkeleti peremén található, többnemzetiségű lakosságáról ismert Corvetto kerületet megszállták a rendőrök. Folyamatos ellenőrzést tartanak, figyelnek arra, hogy sem járművek, sem személyek ne foglalják el a kereszteződéseket. A kerület központjában négy rendőrkamion sorakozott fel, és további két jármű a terrorellenes nyomozóhatóság (Digos) embereivel. Megkétszerezték az éjszakai járőrök számát.

Egyelőre harminc rendőrrel erősítették a hatóságok munkáját, és a belügyminisztérium további ötszáz főt ígért a következő hetekben.

Milánó többi részén is hatósági készültség lépett életbe az utóbbi napok utcai megmozdulásait követően, amelyekben máglyákat raktak az úttesten, petárdákat és tűzijátékot robbantottak, járműveket rongáltak meg, egy utasokkal teli autóbuszt is „megostromoltak”.

A zavargásokban több százan vettek részt: arcukat eltakarva pásztázták az utcákat, botokkal, üvegekkel támadtak a rendőrökre.

